Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Валенсией
Поединок 27-го тура Ла Лиги состоится 2 марта в 22:00 по Киеву
2 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.
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Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Ворота «сливочных» будет защищать уже традиционно украинский голкипер Андрей Лунин, который окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и завоевал доверие Карло Анчелотти.
Кроме того, от травмы возобновился звездный англичанин Джуд Беллингем.
«Валенсия» назовет стартовый состав чуть позже.
Стартовый состав Реала на матч с Валенсией
📋 ¡Nuestro XI inicial!@UnicajaBanco | #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/cnB3LwpPso— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2024
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