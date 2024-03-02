Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Валенсией

2 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

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Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Ворота «сливочных» будет защищать уже традиционно украинский голкипер Андрей Лунин, который окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и завоевал доверие Карло Анчелотти.

Кроме того, от травмы возобновился звездный англичанин Джуд Беллингем.

«Валенсия» назовет стартовый состав чуть позже.

Стартовый состав Реала на матч с Валенсией