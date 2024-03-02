Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Валенсией
Испания
02 марта 2024, 20:21 | Обновлено 02 марта 2024, 20:24
632
1

Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Валенсией

Поединок 27-го тура Ла Лиги состоится 2 марта в 22:00 по Киеву

02 марта 2024, 20:21 | Обновлено 02 марта 2024, 20:24
632
1
Лунин или Кепа? Анчелотти назвал стартовый состав Реала на матч с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Ворота «сливочных» будет защищать уже традиционно украинский голкипер Андрей Лунин, который окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и завоевал доверие Карло Анчелотти.

Кроме того, от травмы возобновился звездный англичанин Джуд Беллингем.

«Валенсия» назовет стартовый состав чуть позже.

Стартовый состав Реала на матч с Валенсией

По теме:
Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ между Колосом и Рухом
Ла Лига. Серхио Рамос принес Севилье победу над Реал Сосьедадом
Мичел высказался о матче с Мальоркой, которой Жирона проиграла в Кубке
Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Джуд Беллингем стартовые составы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Футбол | 01 марта 2024, 20:00 47
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья

Денис Бойко подвел свою команду

Челси вырвал ничью у Брентфорда. Мудрик и Ярмолюк сыграли во втором тайме
Футбол | 02 марта 2024, 19:16 3
Челси вырвал ничью у Брентфорда. Мудрик и Ярмолюк сыграли во втором тайме
Челси вырвал ничью у Брентфорда. Мудрик и Ярмолюк сыграли во втором тайме

Завершились шесть матчей АПЛ

А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Футбол | 02.03.2024, 14:41
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
А как же Лунин? Куртуа порекомендовал Реалу подписать польского вратаря
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Теннис | 02.03.2024, 08:55
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец
Футбол | 02.03.2024, 17:24
6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец
6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
trentreznor11
Увесь світ вже знає - Лунін чи Кепа. Крім сайту спорт.уа з його дурнуватими заголовками 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 147
Футбол
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
29.02.2024, 20:31
Футбол
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
Магучих завоевала серебро ЧМ-2024 по легкой атлетике в помещениях
01.03.2024, 23:12 13
Другие виды
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
01.03.2024, 11:47 44
Футбол
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
02.03.2024, 07:25
Теннис
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
Холменколлен. Пидручный – в топ-30 индивидуальной гонки
01.03.2024, 18:40 7
Биатлон
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
01.03.2024, 16:49 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем