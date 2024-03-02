Олег ШАНДРУК: Досадно, когда прямо на голову падает мяч и влетает в ворота

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Верес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавского клуба.

После завершения встречи исполняющий обязанности главного тренера гостей Олег Шандрук провел пресс-конференцию:

«Интересная для болельщиков игра. Команды много создавали, забили три мяча. Хочу поблагодарить свою команду. За желание, за страсть. За стремление к победе. За старание спасти игру.

Второй пропущенный гол – несколько курьезный. Досадный случай, когда прямо на голову соперника падает мяч и по такой траектории влетает в ворота. Такое не часто увидишь. К сожалению, мы сегодня такой гол пропустили.

Насчет молодежи в первой команде. Мы искусственно этого делать не можем. Разрыв между чемпионатом U19 и УПЛ – очень велик. Мы даем шанс молодым игрокам, они ездили на сборы с основой. Но все зависит также от них самих. Они должны быть готовы», – сказал Шандрук.

Видеообзор матча Ворскла – Верес – 2:1