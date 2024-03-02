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  4. Олег ШАНДРУК: Досадно, когда прямо на голову падает мяч и влетает в ворота
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 20:41 | Обновлено 02 марта 2024, 20:44
652
0

Олег ШАНДРУК: Досадно, когда прямо на голову падает мяч и влетает в ворота

Тренер «Вереса» прокомментировал поражение от «Ворсклы» (1:2)

02 марта 2024, 20:41 | Обновлено 02 марта 2024, 20:44
652
0
Олег ШАНДРУК: Досадно, когда прямо на голову падает мяч и влетает в ворота
ФК Верес. Олег Шандрук

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Ворскла» и «Верес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавского клуба.

После завершения встречи исполняющий обязанности главного тренера гостей Олег Шандрук провел пресс-конференцию:

«Интересная для болельщиков игра. Команды много создавали, забили три мяча. Хочу поблагодарить свою команду. За желание, за страсть. За стремление к победе. За старание спасти игру.

Второй пропущенный гол – несколько курьезный. Досадный случай, когда прямо на голову соперника падает мяч и по такой траектории влетает в ворота. Такое не часто увидишь. К сожалению, мы сегодня такой гол пропустили.

Насчет молодежи в первой команде. Мы искусственно этого делать не можем. Разрыв между чемпионатом U19 и УПЛ – очень велик. Мы даем шанс молодым игрокам, они ездили на сборы с основой. Но все зависит также от них самих. Они должны быть готовы», – сказал Шандрук.

Видеообзор матча Ворскла – Верес – 2:1

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Олег Шандрук пресс-конференция Верес Ровно Ворскла Полтава Ворскла - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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