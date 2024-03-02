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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 20:23 | Обновлено 02 марта 2024, 21:59
242
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Заря

В Александрии на стадионе «Ника» состоится поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги

02 марта 2024, 20:23 | Обновлено 02 марта 2024, 21:59
242
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Заря
УПЛ

В воскресенье, 3 марта, пройдет матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».

Поединок состоится в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало матча в 15.30.

«Александрия – «Заря» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия – «Заря», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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