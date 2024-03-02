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  4. НЕМЧАНИНОВ: «Любенович владел информацией о любимых схемах Скрипника»
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 19:46 |
495
1

НЕМЧАНИНОВ: «Любенович владел информацией о любимых схемах Скрипника»

Защитник «Миная» эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

02 марта 2024, 19:46 |
495
1
НЕМЧАНИНОВ: «Любенович владел информацией о любимых схемах Скрипника»
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Минай» и «Металлист 1925». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Защитник закарпатцев Дмитрий Немчанинов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от этого противостояния:

«По большому счету на кону, как говорится, было шесть очков. Победа позволяла «горожанам» вернуться в погоню за сохранение места в элите, а харьковчане – удалялись от зоны вылета. Потому с мотивацией проблем не было.

В свое время наставник «Миная» Желько Любенович начинал свою тренерскую деятельность в «Заре», когда ее возглавлял нынешний наставник «Металлиста 1925». Конечно, сербский специалист владел информацией о любимых тактических схемах Виктора Скрипника. Поэтому мы были готовы к, в частности, использованию гостями «ромба» в средней зоне, знали, как ему противодействовать. Были и другие домашние разработки. Но главное, что, как показал уже календарный поединок 18 тура «Днепр-1» – «Минай», благодаря Желько Любеновичу произошли изменения в психологии наших футболистов, мы снова поверили в свои силы.

Считаю, что сегодня «Минай» заслуженно возобладал. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что почивать на лаврах никогда, что впереди у нас 13 финалов и уже нет права на ошибку. Однако радует, что наше турнирное положение уже не безнадежно», – рассказал Дмитрий.

Сейчас «Минай» замыкает турнирную таблицу чемпионата УПЛ, набрав 10 очков.

Видеообзор матча Минай – Металлист 1925

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Дмитрий Немчанинов Желько Любенович Виктор Скрипник инсайд Минай Металлист 1925 Минай - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Lesovij7
У Скрипника везде ромб 
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