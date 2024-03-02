Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Передо мной был экзамен – и я его сдал»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович эмоционально прокомментировал свою первую победу в качестве главного тренера.

- Я говорил это перед игрой, повторюсь и сейчас. Моя команда – это мужики. Та работа, которую они выполняют – это дорогого стоит. Долгожданная победа, все ее ждали – футболисты, руководство, с нами пришли отметить ее болельщики. Я очень рад, что мы смогли победить такую команду, как «Металлист 1925».

Перед игрой я себе поставил задачу, сказал, что это экзамен – матч против такого соперник, как Виктор Скрипник. Это один из лучших тренеров Украины, если не лучший. Я его очень уважаю. Передо мной был экзамен – и я его сдал. Теперь я готов к этой работе.

- По ходу игры один известный человек сказал, что команда играет в футбол, а не мучается. Это очень емкая фраза. Как удалось перестроить команду? В чем секрет?

- Это еще не полностью то, как мы хотим играть. Надеюсь, будет лучше. То, что вы отметили – это правда. Мы хотим играть в футбол, играть на победу всегда. Как получилось перестроиться? Я ребятам донес, что они должны верить в себя, в свои силы. Они это показывают с каждым матчем все лучше и лучше.

- Команда очень грамотно тактически сыграла, но это была первая домашняя игра с болельщиками, играла молодежь, поэтому было давление. Как удалось психологически донести до молодежи, чтобы она не поддавались давлению?

- Да, все очень волновались. Не только молодые игроки, но и те, у кого есть опыт. Когда молодые выходят, без практики... может, мы еще не дошли до того психологического уровня, которого бы я хотел, но мы одержали победу. И это главное сейчас. Будем работать над тем, чтобы мы никого не боялись, и чтобы не было волнения, как у нас было в начале этой игры.

Важно, что первый гол «Миная» сегодня забил самый молодой наш игрок. И после того нам уже было значительно легче.

- Вы реагировали на поведение болельщиков, это было заметно. Болельщики на трибунах – это стимул для вас?

- Когда началась большая война, и, соответственно, матчи без болельщиков, меня еще здесь не было. Я привык к болельщикам, поэтому сейчас и реагирую на них. Они наш 12-й игрок. Спасибо им за поддержку и спасибо им за то, что пришло поддержать нас в таком количестве.