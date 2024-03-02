Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Передо мной был экзамен – и я его сдал»
Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 16:56 | Обновлено 02 марта 2024, 17:25
298
1

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Передо мной был экзамен – и я его сдал»

Главный тренер «Миная» – о победе над «Металлистом 1925»

02 марта 2024, 16:56 | Обновлено 02 марта 2024, 17:25
298
1
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Передо мной был экзамен – и я его сдал»
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович эмоционально прокомментировал свою первую победу в качестве главного тренера.

- Я говорил это перед игрой, повторюсь и сейчас. Моя команда – это мужики. Та работа, которую они выполняют – это дорогого стоит. Долгожданная победа, все ее ждали – футболисты, руководство, с нами пришли отметить ее болельщики. Я очень рад, что мы смогли победить такую команду, как «Металлист 1925».

Перед игрой я себе поставил задачу, сказал, что это экзамен – матч против такого соперник, как Виктор Скрипник. Это один из лучших тренеров Украины, если не лучший. Я его очень уважаю. Передо мной был экзамен – и я его сдал. Теперь я готов к этой работе.

- По ходу игры один известный человек сказал, что команда играет в футбол, а не мучается. Это очень емкая фраза. Как удалось перестроить команду? В чем секрет?
- Это еще не полностью то, как мы хотим играть. Надеюсь, будет лучше. То, что вы отметили – это правда. Мы хотим играть в футбол, играть на победу всегда. Как получилось перестроиться? Я ребятам донес, что они должны верить в себя, в свои силы. Они это показывают с каждым матчем все лучше и лучше.

- Команда очень грамотно тактически сыграла, но это была первая домашняя игра с болельщиками, играла молодежь, поэтому было давление. Как удалось психологически донести до молодежи, чтобы она не поддавались давлению?
- Да, все очень волновались. Не только молодые игроки, но и те, у кого есть опыт. Когда молодые выходят, без практики... может, мы еще не дошли до того психологического уровня, которого бы я хотел, но мы одержали победу. И это главное сейчас. Будем работать над тем, чтобы мы никого не боялись, и чтобы не было волнения, как у нас было в начале этой игры.

Важно, что первый гол «Миная» сегодня забил самый молодой наш игрок. И после того нам уже было значительно легче.

- Вы реагировали на поведение болельщиков, это было заметно. Болельщики на трибунах – это стимул для вас?
- Когда началась большая война, и, соответственно, матчи без болельщиков, меня еще здесь не было. Я привык к болельщикам, поэтому сейчас и реагирую на них. Они наш 12-й игрок. Спасибо им за поддержку и спасибо им за то, что пришло поддержать нас в таком количестве.

По теме:
Ворскла одержала волевую победу над Вересом. Мякушко отметился дублем
6-й раз подряд. Динамо в Киеве обыграло Черноморец
«Неадекватные дураки». Экс-капитан Динамо высказался о Гармаше и Хачериди
Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Минай - Металлист 1925 пресс-конференция
Источник ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Футбол | 01 марта 2024, 16:49 8
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»
Жирона: «Мы даже за второе место Ла Лиги не боремся. Финиш в топ-4 – мечта»

В клубе и не рассчитывали бороться за чемпионство

ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
Футбол | 01 марта 2024, 20:29 0
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ

Денис Бойко ужасно сыграл ногами

Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02.03.2024, 16:21
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Теннис | 02.03.2024, 07:25
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Футбол | 02.03.2024, 11:39
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Сговор или бестолковость: что же произошло в матче Александрия – Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Желько,  тільки вперед,  ніяких авторитетів, тиж боєць.!!!! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
Костюк наказала Павлюченкову и пробилась в полуфинал турнира в Сан-Диего
02.03.2024, 08:55 16
Теннис
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
02.03.2024, 06:22 5
Футбол
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
01.03.2024, 20:00 47
Футбол
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
ВИДЕО. Украинец дебютировал за МЮ U-21 и забил гол. Его ждут в сборной
02.03.2024, 07:56
Футбол
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
Как трансфер в Саудовскую Аравию может стать интересным выходом для Лунина
01.03.2024, 11:47 44
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 147
Футбол
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
5-ю ракетку мира из рф дисквалифицировали на турнире в Дубае за маты
01.03.2024, 18:36 9
Теннис
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем