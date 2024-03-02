Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»

2 марта состоялся матч 19-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

После завершения встречи главный тренер одесского коллектива Роман Григорчук провел пресс-конференцию:

– Пожалуйста, ваш экспресс-комментарий по матчу.

– Я уже высказал свое недовольство. Почему вначале ваш тренер [Александр Шовковский], а потом я [провел пресс-конференцию]? Задавайте ваши вопросы.

– Ваша команда сегодня выглядела намного лучше, чем в матче с Оболонью. Она сегодня не закрывалась, пыталась играть в футбол. Особенно это было видно во втором тайме. Что вам удалось, что не удалось, что понравилось, что не понравилось?



– Материал для анализа, конечно, есть. Информации очень много. По самой игре сейчас конечно я не буду анализировать и очень много

говорить. Я могу сказать по сегодняшней игре по всем составляющим футболам мы можем быть...



То есть мы имеем больше позитива, гораздо больше, чем негатива, хотя надо признать что мы допустили ряд ошибок. Где-то наверняка мы в конце атак... Не имея много моментов, но все же определенное количество было, нужно уметь доиграть эти моменты... И тогда можно говорить о таком систематическом достижении результата.

Сегодня, без достаточного мастерства в конце атак, трудно надеяться на положительный результат.



Мы ни на кого не сваливаем пропущенный гол. Это команда пропускает. Наш анализ без претензий к конкретному человеку. Мы недовольны тем, что пропустили.