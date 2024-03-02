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Чемпионат Испании
Севилья
02.03.2024 15:00 – FT 3 : 2
Реал Сосьедад
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Испания
02 марта 2024, 17:35 | Обновлено 02 марта 2024, 18:36
407
0

Ла Лига. Серхио Рамос принес Севилье победу над Реал Сосьедадом

Дубль на счету Эн-Несири

02 марта 2024, 17:35 | Обновлено 02 марта 2024, 18:36
407
0
Ла Лига. Серхио Рамос принес Севилье победу над Реал Сосьедадом
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Субботний игровой день 27-го тура испанской Ла Лиги открывал матч между «Севильей» и «Реал Сосьедадом». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Дубль оформил Юссеф Эн-Несири, победный гол на счету легендарного защитника Серхио Рамоса.

Ла Лига. 27-й тур

Севилья – Реал Сосьедад – 3:2
Голы: Эн-Несири 11, 13, Рамос 65 – Андре Силва 45+5 (с пенальти), Мендес 90+2

«Севилья» благодаря этой победе набрала 27 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» седьмой с 40 баллами.

Вчера 27-й тур открыла победа «Сельты» над «Альмерией».

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Рамос (Севилья).
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Андре Силва (Реал Сосьедад).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Севилья Реал Сосьедад Ла Лига чемпионат Испании по футболу Серхио Рамос Юссеф Эн-Несири
Источник Sport.ua
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