Ла Лига. Серхио Рамос принес Севилье победу над Реал Сосьедадом
Дубль на счету Эн-Несири
Субботний игровой день 27-го тура испанской Ла Лиги открывал матч между «Севильей» и «Реал Сосьедадом». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
Дубль оформил Юссеф Эн-Несири, победный гол на счету легендарного защитника Серхио Рамоса.
Ла Лига. 27-й тур
Севилья – Реал Сосьедад – 3:2
Голы: Эн-Несири 11, 13, Рамос 65 – Андре Силва 45+5 (с пенальти), Мендес 90+2
«Севилья» благодаря этой победе набрала 27 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» седьмой с 40 баллами.
Вчера 27-й тур открыла победа «Сельты» над «Альмерией».
События матча
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