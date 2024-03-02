Ла Лига. Серхио Рамос принес Севилье победу над Реал Сосьедадом

Субботний игровой день 27-го тура испанской Ла Лиги открывал матч между «Севильей» и «Реал Сосьедадом». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Дубль оформил Юссеф Эн-Несири, победный гол на счету легендарного защитника Серхио Рамоса.

Ла Лига. 27-й тур

Севилья – Реал Сосьедад – 3:2

Голы: Эн-Несири 11, 13, Рамос 65 – Андре Силва 45+5 (с пенальти), Мендес 90+2

«Севилья» благодаря этой победе набрала 27 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» седьмой с 40 баллами.

Вчера 27-й тур открыла победа «Сельты» над «Альмерией».