Сельта минимально обыграла Альмерию и поднялась из опасной зоны Ла Лиги
«Альмерия» набрала лишь 9 очков и является аутсайдером чемпионата Испании
В матче 27-го тура чемпионата Испании «Сельта» дома обыграла «Альмерию» – 1:0. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.
Форвард хозяев Жонатан Бамба отправил мяч в ворота, но VAR отменил гол из-за офсайда.
На 65-й минуте гости остались в меньшинстве – защитник Бруно Ланга был удален с поля.
Гол Оскара Мингесы на 73-й минуте принес победу команде из Виго.
«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на 16-е место, покинув опасную зону. «Альмерия» набрала лишь 9 очков и является аутсайдером чемпионата Испании
Ла Лига. 27-й тур, 1 марта
Сельта – Альмерия – 1:0
Гол: Мингеса, 73
Турнирная таблица
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