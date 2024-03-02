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Чемпионат Испании
Сельта
01.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Альмерия
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Испания
02 марта 2024, 00:45 | Обновлено 02 марта 2024, 01:03
23
0

Сельта минимально обыграла Альмерию и поднялась из опасной зоны Ла Лиги

«Альмерия» набрала лишь 9 очков и является аутсайдером чемпионата Испании

02 марта 2024, 00:45 | Обновлено 02 марта 2024, 01:03
23
0
Сельта минимально обыграла Альмерию и поднялась из опасной зоны Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Сельта» дома обыграла «Альмерию» – 1:0. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Форвард хозяев Жонатан Бамба отправил мяч в ворота, но VAR отменил гол из-за офсайда.

На 65-й минуте гости остались в меньшинстве – защитник Бруно Ланга был удален с поля.

Гол Оскара Мингесы на 73-й минуте принес победу команде из Виго.

«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на 16-е место, покинув опасную зону. «Альмерия» набрала лишь 9 очков и является аутсайдером чемпионата Испании

Ла Лига. 27-й тур, 1 марта

Сельта – Альмерия – 1:0

Гол: Мингеса, 73

Турнирная таблица

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Сельта Альмерия чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жонатан Бамба удаление (красная карточка)
Источник Sport.ua
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