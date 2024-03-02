Сельта минимально обыграла Альмерию и поднялась из опасной зоны Ла Лиги

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Сельта» дома обыграла «Альмерию» – 1:0. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

Форвард хозяев Жонатан Бамба отправил мяч в ворота, но VAR отменил гол из-за офсайда.

На 65-й минуте гости остались в меньшинстве – защитник Бруно Ланга был удален с поля.

Гол Оскара Мингесы на 73-й минуте принес победу команде из Виго.

«Сельта» набрала 24 очка и поднялась на 16-е место, покинув опасную зону. «Альмерия» набрала лишь 9 очков и является аутсайдером чемпионата Испании

Ла Лига. 27-й тур, 1 марта

Сельта – Альмерия – 1:0

Гол: Мингеса, 73

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