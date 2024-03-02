Олейник рассказал о курьезном голе в ворота Бойко

В поединке 19 тура чемпионата УПЛ между «Полесьем» и «ЛНЗ» гостям принес победу точный удар Дениса Олейника, которому отдал пас... вратарь хозяев Денис Бойко. Для черкащанина это был 41 забитый мяч в отечественной Премьер-лиге.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Денис Олейник рассказал, считает ли он ошибку голкипера полещуков, ужасной:

- Нет, не считаю. Прежде всего, потому, что мы прессинговали и таки заставили Бойко принять ошибочное решение. Знаете, в футболе, как в жизни – не обходится без просчетов. Кто меньше ошибается, тот и выигрывает.

- А в тех эпизодах, что ты раньше забивал в УПЛ, тебе вратарь соперника не ассистировал?

- Нет, хотя были довольно курьезные голы. С другой стороны, это на первый взгляд, в Житомире все было просто. Ведь надо еще было укротить мяч, оценить ситуацию, пробить на нужной высоте, чтобы вратарь не успел среагировать. Я все выполнил, как говорится, на технику и у Бойко не было шансов выручить.

Конечно, где-то обидно, что воспользовался огрехом своего давнего знакомого, с которым вместе играли за «Динамо», «Днепр», более того, наши родители в свое время выступали за черновицкую «Буковину», но ничего не поделаешь, так случилось.

- Когда ты в середине второго тайма выходил на замену, какие указания давал главный тренер Олег Дулуб?

- «Полесье» владело игровой инициативой и надо было усложнить им контроль мяча. Поскольку в конце матча соперничество уже шло на встречных курсах, то считаю, что с задачей справился. Под занавес черкащане создали несколько голевых моментов, которые, к сожалению, не реализовали.

- Получается, что Олег Дулуб угадал с заменой. Кстати, что он сказал тебе после финального свистка в раздевалке?

- Просто поблагодарил команду за игру, что собрались и победили одного из лидеров, у которого амбициозные планы. Для моих одноклубников эта победа была ценна тем, что получили ее после неудачной игры в предыдущем туре с «Кривбассом». В Житомире мы реабилитировались.