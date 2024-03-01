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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 20:29 | Обновлено 01 марта 2024, 20:30
3214
0

ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ

Денис Бойко ужасно сыграл ногами

01 марта 2024, 20:29 | Обновлено 01 марта 2024, 20:30
3214
0
ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
УПЛ

Сегодня, 1 марта 2024 года, состоялся матч-открытие 19-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

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Ключевым моментом матча стала ошибка вратаря «Полесья» Дениса Бойко, которая и подарила гостям победу. Вратарь в казалось бы спокойной ситуации не сумел отдать точный пас вперед. Денис Олейник перехватил мяч и сразу наказал голкипера.

ВИДЕО Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ

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Источник Sport.ua
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