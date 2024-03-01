Сегодня, 1 марта 2024 года, состоялся матч-открытие 19-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

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Ключевым моментом матча стала ошибка вратаря «Полесья» Дениса Бойко, которая и подарила гостям победу. Вратарь в казалось бы спокойной ситуации не сумел отдать точный пас вперед. Денис Олейник перехватил мяч и сразу наказал голкипера.

ВИДЕО Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ