Украина. Премьер лига01 марта 2024, 20:29 | Обновлено 01 марта 2024, 20:30
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ВИДЕО. Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
Денис Бойко ужасно сыграл ногами
01 марта 2024, 20:29 | Обновлено 01 марта 2024, 20:30
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Сегодня, 1 марта 2024 года, состоялся матч-открытие 19-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и черкасским ЛНЗ. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.
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Ключевым моментом матча стала ошибка вратаря «Полесья» Дениса Бойко, которая и подарила гостям победу. Вратарь в казалось бы спокойной ситуации не сумел отдать точный пас вперед. Денис Олейник перехватил мяч и сразу наказал голкипера.
ВИДЕО Как вратарь Полесья подарил победу ЛНЗ
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