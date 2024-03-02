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  4. Реванш за Кубок. Довбик и Цыганков попали в заявку на матч против Мальорки
Испания
02 марта 2024, 14:42 |
809
0

Реванш за Кубок. Довбик и Цыганков попали в заявку на матч против Мальорки

«Жирона» постарается реабилитироваться за январское поражение

02 марта 2024, 14:42 |
809
0
Реванш за Кубок. Довбик и Цыганков попали в заявку на матч против Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Украинские легионеры «бело-красных» Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в список игроков, которые отправятся в гости к «островитянам».

«Жирона» в турнирной таблице занимает второе место, «Мальорка» борется за выживание – 17-е. Отметим, что эти команды в январе играли 1/4 финала Кубка Испании, команда украинцев проиграла (2:3).

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Мальорка чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Жирона
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