Реванш за Кубок. Довбик и Цыганков попали в заявку на матч против Мальорки

В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Украинские легионеры «бело-красных» Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в список игроков, которые отправятся в гости к «островитянам».

«Жирона» в турнирной таблице занимает второе место, «Мальорка» борется за выживание – 17-е. Отметим, что эти команды в январе играли 1/4 финала Кубка Испании, команда украинцев проиграла (2:3).

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме. Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.