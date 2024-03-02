Лунин или Кепа? В Испании назвали старт Реала на матч против Валенсии

2 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Как сообщает испанское издание Defenca Central, которое специализируется на новостях про столичный клуб, ворота «сливочных» будет защищать уже традиционно украинский голкипер Андрей Лунин, который окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Кроме того, источник обнародовал весь предположительный старт подопечных Анчелотти.

Стартовый состав Реала на матч с Валенсией: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Много вопросов было об участии Джуда Беллингема и Хоселу, которые получили травмы. Испанец останется на скамейке запасных, а звездный англичанин выйдет на поле с первых минут, о чем и говорил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что в составе «летучих мышей» выступает украинский форвард Роман Яремчук.