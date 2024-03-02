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  4. Лунин или Кепа? В Испании назвали старт Реала на матч против Валенсии
Испания
02 марта 2024, 08:35 |
1220
1

Лунин или Кепа? В Испании назвали старт Реала на матч против Валенсии

Поединок состоится 2 марта в 22:00 по Киеву, Андрей сыграет против Романа Яремчука

02 марта 2024, 08:35 |
1220
1
Лунин или Кепа? В Испании назвали старт Реала на матч против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Как сообщает испанское издание Defenca Central, которое специализируется на новостях про столичный клуб, ворота «сливочных» будет защищать уже традиционно украинский голкипер Андрей Лунин, который окончательно выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Кроме того, источник обнародовал весь предположительный старт подопечных Анчелотти.

Стартовый состав Реала на матч с Валенсией: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

Много вопросов было об участии Джуда Беллингема и Хоселу, которые получили травмы. Испанец останется на скамейке запасных, а звездный англичанин выйдет на поле с первых минут, о чем и говорил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что в составе «летучих мышей» выступает украинский форвард Роман Яремчук.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Дани Карвахаль Начо Фернандес Ферлан Менди Орельен Тчуамени Антонио Рюдигер Тони Кроос Федерико Вальверде Джуд Беллингем Родриго Гоес Винисиус Жуниор Хоселу
Источник DefensaCentral
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Кепа всьо на вихід 
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