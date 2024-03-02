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Испания
02 марта 2024, 01:31 |
135
0

Анчелотти дал совет фанатам Валенсии и Яремчука перед суперматчем в Испании

2 марта «Реал» Мадрид сыграет против «летучих мышей» в 27-м туре Ла Лиги

02 марта 2024, 01:31 |
135
0
Анчелотти дал совет фанатам Валенсии и Яремчука перед суперматчем в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

2 марта состоится матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Поединок пройдет на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

1 марта главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов:

«По ходу сезона игры становятся все более важными. Мадриду всегда трудно набирать очки на «Месталье» против соперника, у которого все хорошо. Нам нужна наша лучшая версия, команда хорошо тренировалась и теперь у нас гораздо более полный состав.

Беллингем? Он на все сто процентов готов. Это правда, что он мало тренировался с командой, но он в лучшей форме, чувствует себя комфортно с лодыжкой и будет играть завтра.

Вини? Я думаю, что с тех пор, как он пришел, я вижу постоянный прогресс, с тем качеством, которое он имел, способностью забивать голы, результативными передачами. Из-за его смирения я не вижу для него потолка, он действительно любит играть в футбол.

То, что мы сделали до сих пор с таким большим количеством жертв, является чем-то важным, я думаю, что команда не сдалась. Теперь я думаю, что хорошее приближается, и приближается важное. Мы видим возвращение Милитао и Куртуа...

Одна из самых важных игр, она очень важна, потому что всем командам нужны очки, и все игры имеют большее значение. Каждое очко очень важно.

Смогут ли Камавинга и Тчуамени завтра сыграть вместе? Правда в том, что завтрашняя стартовая 11-ка – это загадка. К сожалению, у нас было много травм, но завтра будет сложно попасть в стартовый состав.

Что пожелать болельщикам Валенсии? Совет – наслаждайтесь отличной игрой. Мне жаль это говорить, но я надеюсь, что вам будет грустно в конце, но я надеюсь, что вы увидите отличную игру», – сказал Анчелотти.

Отметим, что за «Валенсию» выступает украинский форвард Роман Яремчук, а ворота «сливочных» защищает Андрей Лунин.

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Карло Анчелотти пресс-конференция Реал Мадрид Валенсия Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Роман Яремчук фанаты болельщики
Источник Marca
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