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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
02.03.2024 17:00 - : -
Ливерпуль
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Англия
02 марта 2024, 07:24 | Обновлено 02 марта 2024, 07:27
83
0

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 марта в 17:00 по Киеву

02 марта 2024, 07:24 | Обновлено 02 марта 2024, 07:27
83
0
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

2 марта на «Сити Граунд» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» сыграет против «Ливерпуля». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда под руководством Стива Купера смогла пару раз удивить, превосходя ожидания. Сначала она, при всей своей легендарной истории давно ставшая середняком Чемпионшипа, закончила розыгрыш 2021/2022 там в топ-6, а потом еще и выиграла плей-офф за повышение. А потом, очутившись в Премьер-Лиге впервые за пару десятилетий, на фоне рекордной волны новичков, аутсайдер набрал достаточно очков для сохранения прописки. Но все эти заслуги не спасли валлийского специалиста: как только, в конце 2023-го, руководство сочло, что ситуация угрожающая, его мигом сменили на Эшпириту Санту. Тот еще в декабре добился важных побед над МЮ и Тоттенхэмом, оторвавшись от опасной зоны со своими подопечными. Да и в феврале прибавили очки за счет ничьей с Борнмутом и победы над Вест Хэмом. Но Астон Вилла обыграла их 4-2. На этой неделе в кубке с Манчестер Юнайтед, где дали бой фавориту, но и сил потратили немало.

Ливерпуль

Клуб в прошлое воскресенье наведывался на Уэмбли для розыгрыша трофея. Соперником в споре за Кубок Лиги выступил недавно разгромленный Челси. Решающий матч в воскресенье затянулся на 120 минут - и практически в последней атаке мерсисайдцы усилиями ван Дейка все-таки забили гол и, таким образом, оформили титул - возможно, последний для Клоппа на Туманном Альбионе. Сразу после этого, в среду, принимали на Энфилде Саутгемптон в рамках кубка Англии. Там немцу просто пришлось выставить во многом молодежь - и та снова не подвела. Теперь же нужно переключаться на АПЛ, в которой подопечные Клоппа смогли встретить весну лидерами, и явно хотят подарить напоследок Юргену еще 1 большой триумф.

Статистика личных встреч

Вернувшись в АПЛ, лесники дома побеждали красных. Но потом было 2 победы мерсисайдцев, правда, обе в их логове.

Прогноз

Букмекерские конторы почти не сомневаются в победе мерсисайдцев. Поставим на них при форе -1 гол (коэффициент - 1,8).

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Источник Sport.ua
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