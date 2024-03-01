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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
02.03.2024 17:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2024, 09:59 |
60
0

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта в 17:00 матч чемпионата Англии

01 марта 2024, 09:59 |
60
0
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест – Ливерпуль

В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ноттингем Форест Ливерпуль чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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