02.03.2024 17:00 - : -
Англия01 марта 2024, 09:59 |
60
0
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 марта в 17:00 матч чемпионата Англии
01 марта 2024, 09:59 |
60
0
В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 февраля 2024, 09:48 3
В Саудовской Аравии уже все решили
Футбол | 01 марта 2024, 07:32 3
Кепа разозлил своего наставника
Футбол | 01.03.2024, 01:15
Теннис | 29.02.2024, 17:34
Футбол | 01.03.2024, 07:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.02.2024, 11:29 10
28.02.2024, 20:46
28.02.2024, 11:08
28.02.2024, 10:26 18
29.02.2024, 11:49 4
29.02.2024, 07:05 1
29.02.2024, 06:10 17