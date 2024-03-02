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Украина. Премьер лига
02 марта 2024, 06:30 | Обновлено 02 марта 2024, 06:34
26
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес

В Полтаве состоится матч 19 тура Украинской Премьер-лиги

02 марта 2024, 06:30 | Обновлено 02 марта 2024, 06:34
26
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес
УПЛ

В субботу, 2 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить арбитр Клим Заброда, представляющий город Сумы.

Ворскла – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, бесплатно доступном на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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