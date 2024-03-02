Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Верес
В Полтаве состоится матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 2 марта, состоится поединок 19 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра будет судить арбитр Клим Заброда, представляющий город Сумы.
Ворскла – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ, бесплатно доступном на платформах Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и др.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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