ВИДЕО. Судья удивилась, когда Ястремская отказалась делать фото с Блинковой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в 1/4 финала на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США). В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой – 6:7(6), 2:6.

Перед началом матча китайская судья матча Чжан Цзюань предложила теннисисткам сделать традиционное фото возле сетки, но когда Ястремская не подошла к Блинковой, удивленно переспросила: «Ты действительно не хочешь этого делать?». На это Даяна отрицательно покачала головой.

Отметим, что украинки традиционно не жмут руки не делают общих фото с теннисистками из рф и рб.