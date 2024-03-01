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  4. ВИДЕО. Судья удивилась, когда Ястремская отказалась делать фото с Блинковой
WTA
01 марта 2024, 22:05 | Обновлено 01 марта 2024, 22:06
842
1

ВИДЕО. Судья удивилась, когда Ястремская отказалась делать фото с Блинковой

Даяне пришлось подтвердить свое решение

01 марта 2024, 22:05 | Обновлено 01 марта 2024, 22:06
842
1
ВИДЕО. Судья удивилась, когда Ястремская отказалась делать фото с Блинковой
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в 1/4 финала на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США). В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой – 6:7(6), 2:6.

Перед началом матча китайская судья матча Чжан Цзюань предложила теннисисткам сделать традиционное фото возле сетки, но когда Ястремская не подошла к Блинковой, удивленно переспросила: «Ты действительно не хочешь этого делать?». На это Даяна отрицательно покачала головой.

Отметим, что украинки традиционно не жмут руки не делают общих фото с теннисистками из рф и рб.

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Даяна Ястремская Анна Блинкова WTA Сан-Диего видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Muskrat2
Китайці, відбиті комуняки, читають тільки свою Правду Сі Піздіня. В WTA правлять паскуди.
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