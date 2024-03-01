ВИДЕО. Судья удивилась, когда Ястремская отказалась делать фото с Блинковой
Даяне пришлось подтвердить свое решение
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в 1/4 финала на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Диего (США). В 1/8 финала украинка в двух сетах проиграла «нейтралке» Анне Блинковой – 6:7(6), 2:6.
Перед началом матча китайская судья матча Чжан Цзюань предложила теннисисткам сделать традиционное фото возле сетки, но когда Ястремская не подошла к Блинковой, удивленно переспросила: «Ты действительно не хочешь этого делать?». На это Даяна отрицательно покачала головой.
Отметим, что украинки традиционно не жмут руки не делают общих фото с теннисистками из рф и рб.
I hope Blinkova kicks her heartless A$$#wta #tennis #GamblingTwitter #GamblingX #tennisgirls #tennispicks #UkraineWar #yastremska pic.twitter.com/sKr0u8kiq6— TennisTarts (@TartsTenni42399) February 29, 2024
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