Обидчик Монфиса не пустил Медведева в финал в Дубае

Французский теннисист Уго Умбер пробился в финал хардового турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале Умбер в двух сетах обыграл лидера посева Даниила Медведева.

Дубай. 1/2 финала

Уго Умбер (Франция) – Даниил Медведев – 7:5, 6:3

Умбер одержал свою четвертую победу над игроком из первой пятерки. В матче за титул он сразится с Александром Бубликом из Казахстана, который вышел в финал после того, как Андрей Рублев был дисквалифицирован за нецензурные выражения.

«Сегодня я провел идеальный матч», – сказал француз. «Думаю, это один из моих лучших матчей в жизни».

В первом круге Умбер остановил Гаэля Монфиса.

Ранее Уго выиграл титул в Марселе.