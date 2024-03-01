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ATP
01 марта 2024, 20:25 | Обновлено 01 марта 2024, 20:27
369
0

Обидчик Монфиса не пустил Медведева в финал в Дубае

Уго Умбер провел идеальный матч

01 марта 2024, 20:25 | Обновлено 01 марта 2024, 20:27
369
0
Обидчик Монфиса не пустил Медведева в финал в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер

Французский теннисист Уго Умбер пробился в финал хардового турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинале Умбер в двух сетах обыграл лидера посева Даниила Медведева.

Дубай. 1/2 финала
Уго Умбер (Франция) – Даниил Медведев – 7:5, 6:3

Умбер одержал свою четвертую победу над игроком из первой пятерки. В матче за титул он сразится с Александром Бубликом из Казахстана, который вышел в финал после того, как Андрей Рублев был дисквалифицирован за нецензурные выражения.

«Сегодня я провел идеальный матч», – сказал француз. «Думаю, это один из моих лучших матчей в жизни».

В первом круге Умбер остановил Гаэля Монфиса.

Ранее Уго выиграл титул в Марселе.

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Уго Умбер Даниил Медведев ATP Дубай
Источник Sport.ua
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