Обидчик Монфиса не пустил Медведева в финал в Дубае
Уго Умбер провел идеальный матч
Французский теннисист Уго Умбер пробился в финал хардового турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
В полуфинале Умбер в двух сетах обыграл лидера посева Даниила Медведева.
Дубай. 1/2 финала
Уго Умбер (Франция) – Даниил Медведев – 7:5, 6:3
Умбер одержал свою четвертую победу над игроком из первой пятерки. В матче за титул он сразится с Александром Бубликом из Казахстана, который вышел в финал после того, как Андрей Рублев был дисквалифицирован за нецензурные выражения.
«Сегодня я провел идеальный матч», – сказал француз. «Думаю, это один из моих лучших матчей в жизни».
В первом круге Умбер остановил Гаэля Монфиса.
Ранее Уго выиграл титул в Марселе.
"Humbert can do no wrong."@DDFTennis | #DDFTennis | @HumbertUgo pic.twitter.com/npTA5jQzzj— ATP Tour (@atptour) March 1, 2024
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