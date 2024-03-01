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  4. Динамо хочет играть матчи Лиги чемпионов в Германии. Где именно?
Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 18:23 |
2677
37

Динамо хочет играть матчи Лиги чемпионов в Германии. Где именно?

Киевский клуб уже несколько месяцев ведет переговоры с «Нюрнбергом»

01 марта 2024, 18:23 |
2677
37
Динамо хочет играть матчи Лиги чемпионов в Германии. Где именно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс-Морлок-Штадион

Киевское «Динамо» с декабря минувшего года ведет переговоры с руководством «Нюрнберга» о том, чтобы в следующем сезоне проводить свои еврокубковые матчи на тамошнем «Макс-Морлок-Штадион», вместимость которого составляет почти 47 тысяч зрителей.

«Мы ведем переговоры и уверены в себе. Мы хотели бы принять «Динамо», – прокомментировал эту информацию для немецкой прессы руководитель стадиона Альфред Диснер.

Именно «Макс-Морлок-Штадион» является для «Динамо» планом А. Причем «бело-синие» рассчитывают, что на этой арене они будут играть домашние матчи Лиги чемпионов, куда киевлянам еще предстоит пробиться не только через чемпионат, но и в случае победы в УПЛ, то и через квалификацию самого еврокубка.

Также сообщается, что 23 марта «Динамо» может провести на «Макс-Морлок-Штадион» товарищеский матч против «Нюрнберга», целью которого будет протестировать арену на предмет проведения там матчей международного уровня.

Отметим, что «Нюрнберг» в настоящий момент играет во Второй немецкой Бундеслиге, где занимает лишь 12-е место.

Ранее в СМИ была информация, что «Шахтер» домашние матчи в следующем еврокубковом сезоне также хочет проводить в Германии – в Дюссельдорфе.

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Динамо Киев Нюрнберг Лига чемпионов Лига Европы стадионы
Источник Bild
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Комментарии 37
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FunnyCat_____
Заголовок как раз чтобы оттарабаненные Марселем возбудились!
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+2
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FunnyCat_____
реально же палата номер 6
будто филиал макеевского дурдома
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+1
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Swed
«Макс-Морлок-Штадион»,)))   Хорошо хоть не Маркс-Энгельс.    Плохо что морлоки это отрицательные персонажи в романе Герберта Уэллса "Машина времени".    Столичные должны играть только в Берлине!
  И на стадионе побратимов из  Динамо (Берлин).
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+1
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Ostrov Khortitsa
че они там курят? где динамо и где ЛЧ?))
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+1
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Boodya
Чому на цій новині так багато провокаторів? В чому така цінність цієї новини?
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0
OtsoCity
Лайно суркисів буде грати на смітнику
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0
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Bulba_sumkin
«Динамо хочет играть матчи Лиги чемпионов» 😂😂😂 Уверен что дальше этот анекдот можно и не читать😂😂😂
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-1
FunnyCat_____
Почему 80% глоров шахтера на этом сайте с психическими отклонениями ?
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Довольно большой но уютный стадио!
Самый популярный  клуб Украины, если выйдет в ЛЧ может и аншлаги там собрать!
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-2
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AK.228
😂😂
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-2
_Tor78nado99rly_
Другі - вони завжди другі. Ось і тут "Динамо" (Київ) також є другим після донецького ФК "Шахтар". 
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-5
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_Tor78nado99rly_
Клуб из второй столицы Украины - "Динамо" (Киев) - второй после ФК "Шахтер" (Донецк).
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-5
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Лига конференций без динамо
Какая лига чемпионов для дырявых кипрских позорников им бы попасть  в Лке и там пройти квалификацию уже ,а не опозорится как всегда  и на Кипре играть своём любимом
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-5
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