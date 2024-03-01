Динамо хочет играть матчи Лиги чемпионов в Германии. Где именно?

Киевское «Динамо» с декабря минувшего года ведет переговоры с руководством «Нюрнберга» о том, чтобы в следующем сезоне проводить свои еврокубковые матчи на тамошнем «Макс-Морлок-Штадион», вместимость которого составляет почти 47 тысяч зрителей.

«Мы ведем переговоры и уверены в себе. Мы хотели бы принять «Динамо», – прокомментировал эту информацию для немецкой прессы руководитель стадиона Альфред Диснер.

Именно «Макс-Морлок-Штадион» является для «Динамо» планом А. Причем «бело-синие» рассчитывают, что на этой арене они будут играть домашние матчи Лиги чемпионов, куда киевлянам еще предстоит пробиться не только через чемпионат, но и в случае победы в УПЛ, то и через квалификацию самого еврокубка.

Также сообщается, что 23 марта «Динамо» может провести на «Макс-Морлок-Штадион» товарищеский матч против «Нюрнберга», целью которого будет протестировать арену на предмет проведения там матчей международного уровня.

Отметим, что «Нюрнберг» в настоящий момент играет во Второй немецкой Бундеслиге, где занимает лишь 12-е место.

Ранее в СМИ была информация, что «Шахтер» домашние матчи в следующем еврокубковом сезоне также хочет проводить в Германии – в Дюссельдорфе.