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Англия
01 марта 2024, 13:25 | Обновлено 01 марта 2024, 13:36
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Каррагер заявил о печальной участи Ман Юнайтед. И назвал причину

Бывший игрок – о перспективах «красных дьяволов»

01 марта 2024, 13:25 | Обновлено 01 марта 2024, 13:36
192
0
Каррагер заявил о печальной участи Ман Юнайтед. И назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер заявил, что «Манчестер Юнайтед» не будет успешен, пока Жузеп Гвардиола работает в Англии, возглавляя «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» может забыть о том, чтобы сбросить «Манчестер Сити» с трона, пока Пеп Гвардиола остается в английском футболе.

«Юнайтед» может менять владельцев, нанять лучшего исполнительного и спортивного директоров в мире, обновить скаутинговый отдел, перестроить «Олд Траффорд» и нанять лучшего тренера со времен сэра Алекса Фергюсона. Все это не имеет значения. Пока Гвардиола здесь, «Сити» не о чем беспокоиться.

«Юнайтед» никогда не станет самым доминирующим клубом города, не говоря уже о стране, пока «Сити» не поменяет тренера.

Так и работают легендарные футбольные эры. Легендарные тренеры мирового уровня никому не уступают, находясь на пике карьеры. Мы все еще в эпицентре доминирования «Сити».

Очевидно, «Юнайтед» может и должен стать лучше. Вероятно, ситуация значительно улучшится, как только частичное «поглощение» сэром Джимом Рэтклиффом приведет к необходимым изменениям. Но для «Юнайтед» или кого-либо еще возможность стать лучшим в английском и европейском футболе зависит не только от того, что они делают. Им нужно, чтобы ситуация у соперников стала хуже. И это нужно не меньше, чем радикальное изменение своих собственных стандартов.

Источник надежды в том, что Гвардиола не будет здесь вечно. Все за пределами «Этихада» молятся на то, чтобы он не продлил контракт, действующий до 2025-го. Когда ему надоест, ситуация может измениться – точно так же уход Юргена Клоппа из «Ливерпуля» может привести к спаду. В день ухода Гвардиолы в офисах Ineos будут открывать шампанское, потому что это сократит сроки, в ходе которых амбиции «Юнайтед» можно реализовать», – написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

Ранее Каррагер назвал одну из причин поражения «Челси» от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Telegraph
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