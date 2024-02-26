Каррагер назвал одну из причин поражения Челси в финале Кубка лиги
Экс-футболист поделился экспертным мнением
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер сравнил положение дел в «Ливерпуле» и «Челси» на фоне встречи команд в финале Кубка английской лиги, в которой со счетом 1:0 победили мерсисайдцы.
«Этот результат говорит о том, что футбол – это не только деньги. Речь идет о приобретении правильных игроков и создании взаимосвязи между ними, тренером и болельщиками.
У «Ливерпуля» этого в избытке. Несомненно, у «Челси» есть качественные игроки, но в этом сезоне они так и не нашли этой связи», – заявил Каррагер.
Ранее Джейми Каррагер назвал клуб, способный остановить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
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