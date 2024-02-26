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Англия
26 февраля 2024, 12:14 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:01
753
0

Каррагер назвал одну из причин поражения Челси в финале Кубка лиги

Экс-футболист поделился экспертным мнением

26 февраля 2024, 12:14 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:01
753
0
Каррагер назвал одну из причин поражения Челси в финале Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер сравнил положение дел в «Ливерпуле» и «Челси» на фоне встречи команд в финале Кубка английской лиги, в которой со счетом 1:0 победили мерсисайдцы.

«Этот результат говорит о том, что футбол – это не только деньги. Речь идет о приобретении правильных игроков и создании взаимосвязи между ними, тренером и болельщиками.

У «Ливерпуля» этого в избытке. Несомненно, у «Челси» есть качественные игроки, но в этом сезоне они так и не нашли этой связи», – заявил Каррагер.

Ранее Джейми Каррагер назвал клуб, способный остановить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

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Джейми Каррагер Кубок английской лиги по футболу Челси Ливерпуль Михаил Мудрик Маурисио Почеттино Юрген Клопп
Источник Sky Sports
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