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  4. Каррагер назвал клуб, способный одернуть МанСити в ЛЧ. К чему тут Зинченко?
Англия
16 февраля 2024, 20:15 | Обновлено 16 февраля 2024, 20:29
379
1

Каррагер назвал клуб, способный одернуть МанСити в ЛЧ. К чему тут Зинченко?

Футбольный эксперт поделился своим мнением

16 февраля 2024, 20:15 | Обновлено 16 февраля 2024, 20:29
379
1
Каррагер назвал клуб, способный одернуть МанСити в ЛЧ. К чему тут Зинченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил о способности лондонского «Арсенал» выиграть в нынешнем сезоне Лигу чемпионов.

Тем самым, «канониры», цвета которых защищает украинец Александр Зинченко, могут остановить главного фаворита турнира – «Манчестер Сити».

«Я смотрю на Лигу чемпионов и думаю: «Кто может остановить «Манчестер Сити»?». Я думаю, вероятно, «Арсенал». Если бы они встретились, мы знаем, что «Манчестер Сити» был бы явным фаворитом, но я думаю, что у «Арсенала» есть приличный шанс на победу в ЛЧ», – уверен Каррагер.

Как известно, «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов должен сыграть с «Порту». Первая игра состоится 21 февраля, ответная встреча – 12 марта.

«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.

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Джейми Каррагер Арсенал Лондон Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Sky Sports
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vazazh
"Приличний шанс"??? Та його має любий клуб, не тільки сран... арсенал. Ну ту й оракул, з одного місця нижче спіни. Можу сказапти - вот арсенал - вони понесуть по кочках.
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