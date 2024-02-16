Каррагер назвал клуб, способный одернуть МанСити в ЛЧ. К чему тут Зинченко?
Футбольный эксперт поделился своим мнением
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил о способности лондонского «Арсенал» выиграть в нынешнем сезоне Лигу чемпионов.
Тем самым, «канониры», цвета которых защищает украинец Александр Зинченко, могут остановить главного фаворита турнира – «Манчестер Сити».
«Я смотрю на Лигу чемпионов и думаю: «Кто может остановить «Манчестер Сити»?». Я думаю, вероятно, «Арсенал». Если бы они встретились, мы знаем, что «Манчестер Сити» был бы явным фаворитом, но я думаю, что у «Арсенала» есть приличный шанс на победу в ЛЧ», – уверен Каррагер.
Как известно, «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов должен сыграть с «Порту». Первая игра состоится 21 февраля, ответная встреча – 12 марта.
«Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.
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