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  4. РЭШФОРД — о критике: «Я не идеальный, но иногда люди переходят границы»
Англия
01 марта 2024, 12:16 |
51
0

РЭШФОРД — о критике: «Я не идеальный, но иногда люди переходят границы»

Форвард эмоционально отреагировал на все, что происходит вокруг него

01 марта 2024, 12:16 |
51
0
РЭШФОРД — о критике: «Я не идеальный, но иногда люди переходят границы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, пьяные выходки которого надоели главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу, высказался о критике в свой адрес.

«Обычно мне не нравится реагировать на то, что говорят обо мне. Это не в моем характере. Я интроверт. Мне даже не нравится говорить о себе с малознакомыми людьми. Так что в 99% случаев я могу игнорировать шум. Но иногда люди переходят границы. Хочу, чтобы люди просто поняли, какой я человек.

На самом деле они пишут не обо мне. Кажется, что они пишут о персонаже по имени Маркус Рэшфорд. Речь не идет просто обо мне как о 26-летнем парне, который пошел на вечеринку, или парне, получающем штраф за неправильную парковку. Речь идет о том, сколько стоит моя машина, о моей недельной зарплате, моих украшениях или даже моих татуировках. Речь идет о языке моего тела, ставятся под сомнение мои моральные принципы, звучат размышления о моей семье и моем футбольном будущем.

Думаю, что кое-что из этого восходит к пандемии. Я просто пытался использовать свой голос, чтобы убедиться, что дети не голодают, потому что я точно знаю, каково это. По какой-то причине это, казалось, не понравилось некоторым людям. Кажется, они ждали, когда я допущу ошибку, чтобы они могли показать на меня пальцем и сказать: «Видите? Видите, кто он на самом деле?»

Я не идеальный человек. Когда я совершаю ошибку, то первым признаю, что мне нужно действовать лучше. Но когда под сомнение ставится моя приверженность «Манчестер Юнайтед», я не могу молчать. Как будто кто-то ставит под сомнение всю мою личность и все, за что я выступаю как человек. Я вырос здесь. Я играл за этот клуб с детства. Когда был ребенком, моя семья отказалась от денег, которые могли изменить мою жизнь, чтобы я мог носить эту эмблему.

Хотите поговорить об автомобилях? Представьте, что вам 5-7 лет и вы едете на четырех разных автобусах через весь город, чтобы попасть на тренировку. Это не преувеличение. Спросите мою маму. Кому-то приходилось отпрашиваться с работы, чтобы поехать со мной, потому что ни у кого в нашей семье не было машины. Ни у кого даже не было прав. В те времена до города шли всего два автобуса, потом нам приходилось идти пешком, чтобы пересесть на другой автобус, чтобы добраться до Солфорда. Даже под проливным дождем. Не было ничего по-настоящему вкусного из еды.

Я часами тренировался, а мама сидела и ждала меня, ничего не зная о футболе, просто делая это из любви. Просто чтобы я осуществил свою мечту играть за «Юнайтед». И это я не плачусь. Нисколько. Я наслаждался каждой секундой этого», — написал Рэшфорд в The Players’ Tribune.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед
Источник The Players' Tribune
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