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  4. Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока
Англия
28 февраля 2024, 12:41 |
217
0

Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока

Также звездный форвард был оштрафован на двухнедельную зарплату

28 февраля 2024, 12:41 |
217
0
Наставник МЮ тен Хаг не общается с Рэшфордом из-за пьяных выходок игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Отношения главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и нападающего команды Маркуса Рэшфорда сильно ухудшились.

Как сообщает Daily Mail, специалист практически не общается со своим подопечным после его пьяных выходок в Белфасте. Рэшфорд не пришел на тренировку после того, как сильно напился в столице Северной Ирландии, что сильно не понравилось тен Хагу.

Впоследствии Рэшфорд был оштрафован на 780 тысяч евро (двухнедельная зарплата) после того, как стали известны подробности его пьяных выходок.

Сотрудники «Манчестер Юнайтед» обеспокоены тем, что ситуация теперь может стать безвозвратной.

На этом фоне все более реальным становится вероятность перехода Рэшфорда во французский ПСЖ, который предлагает 26-летнему форварду зарплату около 30 млн евро за сезон.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг штрафы ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Daily Mail
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