ПСЖ интересуется звездой Манчестер Юнайтед. Ему предлагают большие деньги

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в клубе готовы платить 26-летнему футболисты примерно 30 миллионов евро за сезон.

В этой кампании Маркус Рэшфорд провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже подписал контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.