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  4. ПСЖ интересуется звездой Манчестер Юнайтед. Ему предлагают большие деньги
Франция
19 февраля 2024, 21:03 |
1665
2

ПСЖ интересуется звездой Манчестер Юнайтед. Ему предлагают большие деньги

Маркус Рэшфорд попал на радары парижан

19 февраля 2024, 21:03 |
1665
2
ПСЖ интересуется звездой Манчестер Юнайтед. Ему предлагают большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в клубе готовы платить 26-летнему футболисты примерно 30 миллионов евро за сезон.

В этой кампании Маркус Рэшфорд провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» уже подписал контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 зарплаты
Источник Fichajes.net
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DaVinci
У Ман Юнайтед є зірки??? Звідки???
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+1
Lulinnha
Подумав вже про Погба... 
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