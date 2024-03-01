Интер договорился с новым титульным спонсором
Клуб будет сотрудничать с букмекерской конторой
«Интер» договорился по поводу сотрудничества с новым титульным спонсором. По информации журналиста Даниэле Мари, им станет букмерская контора Betsson.
Соглашение вступит в силу с нового сезона. Оно будет рассчитано на пять лет, каждый год будет приносить «Интеру» по 30 миллионов евро. Конкурентом Betsson была авиакомпания Qatar Airways, которая предлагала лишь 16-18 миллионов в год.
Betsson планирует запустить новую платформу в Италии, одним из лиц которой станет легенда «Ромы» Франческо Тотти.
Сейчас титульным спонсором «Интера» является стриминговая платформа Paramount, в сотрудничестве с которой клуб выпустил коллекцию форм с черепашками ниндзя.
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