Интер договорился с новым титульным спонсором

«Интер» договорился по поводу сотрудничества с новым титульным спонсором. По информации журналиста Даниэле Мари, им станет букмерская контора Betsson.

Соглашение вступит в силу с нового сезона. Оно будет рассчитано на пять лет, каждый год будет приносить «Интеру» по 30 миллионов евро. Конкурентом Betsson была авиакомпания Qatar Airways, которая предлагала лишь 16-18 миллионов в год.

Betsson планирует запустить новую платформу в Италии, одним из лиц которой станет легенда «Ромы» Франческо Тотти.

Сейчас титульным спонсором «Интера» является стриминговая платформа Paramount, в сотрудничестве с которой клуб выпустил коллекцию форм с черепашками ниндзя.