Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер договорился с новым титульным спонсором
Италия
01 марта 2024, 08:24 |
487
0

Интер договорился с новым титульным спонсором

Клуб будет сотрудничать с букмекерской конторой

01 марта 2024, 08:24 |
487
0
Интер договорился с новым титульным спонсором
ФК Интер

«Интер» договорился по поводу сотрудничества с новым титульным спонсором. По информации журналиста Даниэле Мари, им станет букмерская контора Betsson.

Соглашение вступит в силу с нового сезона. Оно будет рассчитано на пять лет, каждый год будет приносить «Интеру» по 30 миллионов евро. Конкурентом Betsson была авиакомпания Qatar Airways, которая предлагала лишь 16-18 миллионов в год.

Betsson планирует запустить новую платформу в Италии, одним из лиц которой станет легенда «Ромы» Франческо Тотти.

Сейчас титульным спонсором «Интера» является стриминговая платформа Paramount, в сотрудничестве с которой клуб выпустил коллекцию форм с черепашками ниндзя.

По теме:
Стало известно, за сколько Заря продала Русина в Сандерленд
ФОТО. Интер сыграет матч с изображением черепашек-ниндзя
Голевая машина. Интер повторил достижение 94-летней давности
Интер Милан финансы
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Футбол | 01 марта 2024, 01:25 0
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022
Жена игрока сборной Аргентины хочет продать его золотую медаль ЧМ-2022

Пара сейчас занимается расторжением брака

Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Бокс | 29 февраля 2024, 09:48 3
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри

В Саудовской Аравии уже все решили

Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Футбол | 29.02.2024, 09:00
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 01.03.2024, 06:59
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Футбол | 29.02.2024, 11:29
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
Марта Костюк назвала трех сильнейших теннисисток на данный момент
29.02.2024, 17:34
Теннис
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров
ВИДЕО. Не Шевченко. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных кумиров
28.02.2024, 18:32 1
Футбол
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
Фантастика. В Кливленде увидели 2-й по дальности бросок в истории НБА
28.02.2024, 11:08
Баскетбол
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 23
Футбол
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
29.02.2024, 15:55 12
Футбол
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
Виктор Дьекереш: в АПЛ его списали за низкий интеллект, а ныне дают 90 млн
28.02.2024, 10:26 18
Футбол
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
29.02.2024, 08:15 110
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем