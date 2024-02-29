Франция29 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 01 марта 2024, 01:16
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Ренн уверенно обыграл команду 4-го дивизиона в 1/4 финала Кубка Франции
В полуфиналы уже пробились Лион, Валансьен и Ренн
29 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 01 марта 2024, 01:16
63
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Вечером 28 февраля состоялся еще один матч 1/4 финала Кубка Франции.
«Ренн», обыграв команду 4-го дивизиона «Ле Пюи» (3:1), уверенно вышел в полуфинал.
Счет для победителей открыл Артур Теат, а во втором тайме дубль оформил Бенжамен Бурижо.
В полуфиналы уже пробились Лион, Валансьен [D2] и Ренн.
В последнем матче 1/4 финала 13 марта сыграют ПСЖ и Ницца.
Кубок Франции. 1/4 финала, 29 февраля
Ле Пюи [D4] – Ренн – 1:3
Голы: Адинани, 61 – Теат, 9, Бурижо, 49 (пен), 82
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Bryan Adinany (Ле-Пюи).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Теате (Ренн).
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