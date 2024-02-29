Ренн уверенно обыграл команду 4-го дивизиона в 1/4 финала Кубка Франции

Вечером 28 февраля состоялся еще один матч 1/4 финала Кубка Франции.

«Ренн», обыграв команду 4-го дивизиона «Ле Пюи» (3:1), уверенно вышел в полуфинал.

Счет для победителей открыл Артур Теат, а во втором тайме дубль оформил Бенжамен Бурижо.

В полуфиналы уже пробились Лион, Валансьен [D2] и Ренн.

В последнем матче 1/4 финала 13 марта сыграют ПСЖ и Ницца.

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Кубок Франции. 1/4 финала, 29 февраля

Ле Пюи [D4] – Ренн – 1:3

Голы: Адинани, 61 – Теат, 9, Бурижо, 49 (пен), 82

Видео голов и обзор матча

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