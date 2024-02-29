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Кубок Франции
Ле-Пюи
29.02.2024 21:45 – FT 1 : 3
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 01 марта 2024, 01:16
63
0

Ренн уверенно обыграл команду 4-го дивизиона в 1/4 финала Кубка Франции

В полуфиналы уже пробились Лион, Валансьен и Ренн

29 февраля 2024, 23:59 | Обновлено 01 марта 2024, 01:16
63
0
Ренн уверенно обыграл команду 4-го дивизиона в 1/4 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 февраля состоялся еще один матч 1/4 финала Кубка Франции.

«Ренн», обыграв команду 4-го дивизиона «Ле Пюи» (3:1), уверенно вышел в полуфинал.

Счет для победителей открыл Артур Теат, а во втором тайме дубль оформил Бенжамен Бурижо.

В полуфиналы уже пробились Лион, Валансьен [D2] и Ренн.

В последнем матче 1/4 финала 13 марта сыграют ПСЖ и Ницца.

Кубок Франции. 1/4 финала, 29 февраля

Ле Пюи [D4] – Ренн – 1:3

Голы: Адинани, 61 – Теат, 9, Бурижо, 49 (пен), 82

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Bryan Adinany (Ле-Пюи).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Теате (Ренн).
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Кубок Франции по футболу Ренн Бенжамен Бурижо видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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