Сенсационный аутсайдер Лиги 2 вышел в полуфинал Кубка Франции
Валансьен по пенальти обыграл Руан, команду третьего дивизиона
Вечером 28 февраля матче 1/4 финала Кубка Франции встретились «Руан» [D3] и «Валансьен» [D2].
В игровое время было забито по одному голами, а серии пенальти точнее оказались гости (1:1, пен. 4:2).
Обыграв команду третьего дивизиона, аутсайдер Лиги 2 «Валансьен» вышел в полуфинал, как и днем ранее «Лион».
В других матчах 1/4 финала сыграют: Ле-Пюи – Ренн (29 февраля), ПСЖ – Ницца (13 марта).
Кубок Франции. 1/4 финала, 28 февраля
Руан [D3] – Валансьен [D2] – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Лоппи, 90+1 – Оевуси, 26
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