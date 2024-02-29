Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсационный аутсайдер Лиги 2 вышел в полуфинал Кубка Франции
Кубок Франции
Руан
28.02.2024 22:00 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Валансьен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
29 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:49
81
0

Сенсационный аутсайдер Лиги 2 вышел в полуфинал Кубка Франции

Валансьен по пенальти обыграл Руан, команду третьего дивизиона

29 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 29 февраля 2024, 00:49
81
0
Сенсационный аутсайдер Лиги 2 вышел в полуфинал Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Валансьен

Вечером 28 февраля матче 1/4 финала Кубка Франции встретились «Руан» [D3] и «Валансьен» [D2].

В игровое время было забито по одному голами, а серии пенальти точнее оказались гости (1:1, пен. 4:2).

Обыграв команду третьего дивизиона, аутсайдер Лиги 2 «Валансьен» вышел в полуфинал, как и днем ранее «Лион».

В других матчах 1/4 финала сыграют: Ле-Пюи – Ренн (29 февраля), ПСЖ – Ницца (13 марта).

Кубок Франции. 1/4 финала, 28 февраля

Руан [D3] – Валансьен [D2] – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Лоппи, 90+1 – Оевуси, 26

Фотогалерея

По теме:
Минус Забарный. Определены 4 из 8 четвертьфиналиста Кубка Англии 2023/24
Блэкберн – Ньюкасл – 1:1 (пен. 3:4). Сороки идут дальше. Видео голов, обзор
Лион по пенальти обыграл Страсбург и вышел в 1/2 финала Кубка Франции
Кубок Франции по футболу Валансьен серия пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
Футбол | 28 февраля 2024, 04:40 0
Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать
Таблица Ла Лиги. Барселона дышит в спину Жироне, Реал продолжает лидировать

23-26 февраля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Испании

Непризнанное Приднестровье обратилось к рф за защитой. К чему эта клоунада?
Война | 28 февраля 2024, 22:19 7
Непризнанное Приднестровье обратилось к рф за защитой. К чему эта клоунада?
Непризнанное Приднестровье обратилось к рф за защитой. К чему эта клоунада?

Депутаты считают, Кишинев начал против Приднестровья экономическую войну

Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Футбол | 28.02.2024, 07:03
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Если бы я знал…»
Футбол | 28.02.2024, 23:04
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Если бы я знал…»
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Если бы я знал…»
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 28.02.2024, 18:15
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как Эвертону вернули 4 очка?
28.02.2024, 04:20 1
Футбол
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
Перес высказался о последней игре Лунина. Он определился с будущим Андрея
27.02.2024, 15:22 3
Футбол
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
27.02.2024, 17:48 247
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Жирона – Райо Вальекано – 3:0. Цыганков снова забил. Видео голов и обзор
Жирона – Райо Вальекано – 3:0. Цыганков снова забил. Видео голов и обзор
27.02.2024, 00:26 1
Футбол
Дэйна Уайт назвал бойца, которого не ценят фанаты UFC
Дэйна Уайт назвал бойца, которого не ценят фанаты UFC
27.02.2024, 17:47
MMA
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
Новые подробности. За что Александрии грозит техпоражение в игре с Шахтером
27.02.2024, 18:35 36
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем