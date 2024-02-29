Сенсационный аутсайдер Лиги 2 вышел в полуфинал Кубка Франции

Вечером 28 февраля матче 1/4 финала Кубка Франции встретились «Руан» [D3] и «Валансьен» [D2].

В игровое время было забито по одному голами, а серии пенальти точнее оказались гости (1:1, пен. 4:2).

Обыграв команду третьего дивизиона, аутсайдер Лиги 2 «Валансьен» вышел в полуфинал, как и днем ранее «Лион».

В других матчах 1/4 финала сыграют: Ле-Пюи – Ренн (29 февраля), ПСЖ – Ницца (13 марта).

Кубок Франции. 1/4 финала, 28 февраля

Руан [D3] – Валансьен [D2] – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Лоппи, 90+1 – Оевуси, 26

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