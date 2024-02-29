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Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 22:36 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:16
1005
0

Полузащитник Руха переходит в команду Первой лиги

Марьян Мысык нашел новый клуб

29 февраля 2024, 22:36 | Обновлено 29 февраля 2024, 23:16
1005
0
Полузащитник Руха переходит в команду Первой лиги
ФК Рух. Марьян Мысык

Как стало известно Sport.ua, выставленный на трансфер 27-летний полузащитник «Руха» Марьян Мысык в ближайшее время окончательно сменит команду.

Пока футболист находится в расположении «Левого берега» и по информации нашего источника, в ближайшие дни узаконит свои отношения с перволиговым киевским клубом.

Также стало известно, что вратарь «Руха» Святослав Ванивский уже восстановился от сотрясения мозга, которого не избежал в одном из спаррингов на февральском сборе львовян в Словении. Кроме того, уже после возвращения футболистов «Руха» домой со сборов выяснилось, что у Ванивского еще и перелом плюсневой кости. Сейчас футболист еще в лазарете, который покинет в лучшем случае, в середине марта.

Ранее главный тренер львовского клуба Виталий Пономарев рассказал о подготовке к календарному матчу УПЛ в Ковалевке.

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Марьян Мысык Святослав Ванивский трансферы УПЛ Левый берег Рух Львов трансферы травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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