Полузащитник Руха переходит в команду Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, выставленный на трансфер 27-летний полузащитник «Руха» Марьян Мысык в ближайшее время окончательно сменит команду.

Пока футболист находится в расположении «Левого берега» и по информации нашего источника, в ближайшие дни узаконит свои отношения с перволиговым киевским клубом.

Также стало известно, что вратарь «Руха» Святослав Ванивский уже восстановился от сотрясения мозга, которого не избежал в одном из спаррингов на февральском сборе львовян в Словении. Кроме того, уже после возвращения футболистов «Руха» домой со сборов выяснилось, что у Ванивского еще и перелом плюсневой кости. Сейчас футболист еще в лазарете, который покинет в лучшем случае, в середине марта.

Ранее главный тренер львовского клуба Виталий Пономарев рассказал о подготовке к календарному матчу УПЛ в Ковалевке.