Виталий ПОНОМАРЕВ: «Против Колоса очень тяжело играть»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал подготовку команды к следующему выездному матчу в Ковалевке.

– Если оценивать то, как мы сыграли с «Полесьем», то в том матче «Рух» добыл положительный результат. Нам не все удавалось, но не следует опускать руки – двигаемся дальше.

В 19-м туре нам также будет противостоять непростой соперник. Против «Колоса» очень тяжело играть, ведь эта команда пропустила меньше всех голов в текущем сезоне УПЛ. Ковалевцы имеют хорошо построенную игру, качественных и опытных футболистов. «Рух» ждет сложная игра.

Мы готовимся к следующему сопернику, но главное внимание уделяем своей игре. Да, мы не планируем отходить от своих принципов и общий игровой рисунок сохранится. Но отдельные детали в нашей игре к матчу с «Колосом» команда, конечно, проработает.

Вив Соломон-Отабор покинул «Рух», и я хочу пожелать ему успехов в новой команде. Это нормально, что одни футболисты приходят, а другие уходят. Я уже неоднократно отмечал, что «Рух» будет брать футболистов под свою игровую модель, подходящую клубной философии. Не каждый готов играть в футбол, который пропагандирует «Рух». Сейчас команда будет проходить процесс становления, и она строится с перспективой на будущее. Пока это незавершенный процесс, мы будем еще искать футболистов, которые могли бы усилить «Рух».