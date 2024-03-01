С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего

Состоялись все матчи второго круга на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Шестая сеяная украинка Марта Костюк обыграла Тайлу Престон из Австралии.

Даяна Ястремская, которая получила пятый номер от организаторов, в матче с Анной Блинковой проиграла.

Сан-Диего. Второй круг

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Юле Нимайер [Q] – 6:0, 6:4

Анна Блинкова – Даяна Ястремская [5] – 7:6(6), 6:2

Анастасия Павлюченкова [4] – Ван Синьюй – 4:6, 7:6(5), 6:2

Марта Костюк [6] – Тайла Престон [WC] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Дарья Сэвилл [Q] – Татьяна Мария – 5:7, 7:6(2), 6:2

Эмма Наварро [3] – Катерина Синякова – 6:3, 3:6, 6:1

Донна Векич [7] – Марина Стакушич [Q] – 6:4, 3:6, 6:3

Кэти Бултер – Беатрис Хаддад Майя [2] – 3:6, 6:3, 6:4

Сан-Диего. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Анна Блинкова

Анастасия Павлюченкова [4] – Марта Костюк [6]

Нижняя часть сетки

Дарья Сэвилл [Q] – Эмма Наварро [3]

Донна Векич [7] – Кэти Бултер