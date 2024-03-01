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  4. С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
WTA
01 марта 2024, 08:15 | Обновлено 01 марта 2024, 08:16
390
0

С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего

Состоялись все матчи второго круга

01 марта 2024, 08:15 | Обновлено 01 марта 2024, 08:16
390
0
С Костюк, но без Ястремской. Известны все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Состоялись все матчи второго круга на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Шестая сеяная украинка Марта Костюк обыграла Тайлу Престон из Австралии.

Даяна Ястремская, которая получила пятый номер от организаторов, в матче с Анной Блинковой проиграла.

Сан-Диего. Второй круг

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Юле Нимайер [Q] – 6:0, 6:4
Анна Блинкова – Даяна Ястремская [5] – 7:6(6), 6:2

Анастасия Павлюченкова [4] – Ван Синьюй – 4:6, 7:6(5), 6:2
Марта Костюк [6] – Тайла Престон [WC] – 6:4, 6:3

Нижняя часть сетки

Дарья Сэвилл [Q] – Татьяна Мария – 5:7, 7:6(2), 6:2
Эмма Наварро [3] – Катерина Синякова – 6:3, 3:6, 6:1

Донна Векич [7] – Марина Стакушич [Q] – 6:4, 3:6, 6:3
Кэти Бултер – Беатрис Хаддад Майя [2] – 3:6, 6:3, 6:4

Сан-Диего. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Анна Блинкова
Анастасия Павлюченкова [4] – Марта Костюк [6]

Нижняя часть сетки

Дарья Сэвилл [Q] – Эмма Наварро [3]
Донна Векич [7] – Кэти Бултер

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Анастасия Павлюченкова Дарья Сэвилл (Гаврилова) Донна Векич Джессика Пегула Даяна Ястремская Анна Блинкова Марта Костюк Катерина Синякова Беатрис Хаддад Майя Ван Синьюй Кэти Бултер Татьяна Мария Эмма Наварро Юле Нимайер Марина Стакушич WTA Сан-Диего Тайла Престон
Источник Sport.ua
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