Марта Костюк рассказала о целях на сезон

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих целях на сезон.

«Моя цель – выиграть турнир Grand Slam. А состоится это в этом году или нет... Еще было бы приятно выиграть турнир серии 1000. Я не могу назвать какой конкретно, все они разные, бывает разный размер сетки участниц и так далее. По рейтингу у меня нет каких-то целей, я об этом не сильно думаю. Главное оставаться сеяной на крупных турнирах. Это самое важное. Это точно помогает. Но в других смыслах рейтинг не имеет для меня значения», – сказала Марта.

Отметим, что Костюк сейчас выступает на турнире WTA 500 в Сан-Диего, где уже вышла в 1/4 финала.