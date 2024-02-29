Главный тренер Эвертона прокомментировал возвращение клубу 4 очков в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч заявил, что сокращение штрафа за нарушение финансовых правил Премьер-лиги внесло «ясность» в борьбу клуба за сохранение прописки в АПЛ.

В ноябре с ливерпульского клуба было снято 10 очков, но в понедельник было объявлено, что после рассмотрения апелляции штраф был сокращен до шести очков. Это позволило «Эвертону» подняться на 15-е место в турнирной таблице.

«Мы рады, что нам удалось вернуть хоть что-то», – сказал Дайч в четверг перед домашним матчем с «Вест Хэмом», добавив, что первоначальное наказание было «суровым».

«Очевидно, что к агрументам клуба прислушались, и мы вернули четыре очка. Мы примем это, и теперь, конечно, это внесет ясность в ситуацию. Думаю, это хорошо для нас, хорошо для игроков, и вообще для всех», – сказал тренер.

Отметим, что «Эвертон» может столкнуться с еще одним возможным вычетом очков после того, как в январе их во второй раз обвинили в нарушении правил.

«Мы ничего не можем сделать (по поводу второго случая) в данный момент. Основное внимание было сосредоточено на этой апелляции и на том, что из нее вышло.

Теперь мы, конечно, отложили это дело, потому что оно уже случилось. Черта под этим подведена, игроки это понимают. К остальной части сезона мы будем подходить с осознанием этого факта.

Все, что помогает нам поднять настроение, – это хорошие новости. Я думаю, что выступления остаются стабильными, но у нас не было тех побед, которых мы хотели бы», – сказал Дайч.