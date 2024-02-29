Беллингем покинул лазарет Реала

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вскоре может вернуться в игровую обойму коллектива, цвета которого, как известно, защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

Англичанин в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (4:0), который состоялся 10 февраля, травмировал голеностоп и выбыл из строя.

Сообщается, что 20-летний Беллингем будет включён в заявку «Реала» на выездную игру 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», которая состоится в субботу, 2 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 65 очков после 26 игр.

Ранее Андрей Лунин оценил результативность Джуда Беллингема в нынешнем сезоне.