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Испания
29 февраля 2024, 13:39 | Обновлено 29 февраля 2024, 14:03
306
0

Беллингем покинул лазарет Реала

Англичанин вскоре вернется на поле

29 февраля 2024, 13:39 | Обновлено 29 февраля 2024, 14:03
306
0
Беллингем покинул лазарет Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вскоре может вернуться в игровую обойму коллектива, цвета которого, как известно, защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

Англичанин в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (4:0), который состоялся 10 февраля, травмировал голеностоп и выбыл из строя.

Сообщается, что 20-летний Беллингем будет включён в заявку «Реала» на выездную игру 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией», которая состоится в субботу, 2 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 65 очков после 26 игр.

Ранее Андрей Лунин оценил результативность Джуда Беллингема в нынешнем сезоне.

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Реал Мадрид Джуд Беллингем травма Ла Лига Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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