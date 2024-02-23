Лунин оценил результативность Беллингема в нынешнем сезоне
Украинец – о результатах английского полузащитника
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мнением о голевых показателях партнера по команде полузащитника Джуда Беллингема.
20-летний хавбек из Англии на сегодня имеет в личном активе 20 голов и 8 ассистов в 29 матчах за «галактикос».
«Все немного приофигели, и Мистер же говорил на пресс-конференциях не раз, что это что-то в диковинку. Никто не думал и не ставил никакие задачи, что он должен там забивать. Уже там сколько, не знаю, 17 он забил.
Я думаю, все рассчитывали, что он придет и будет налаживать игру, какие-то связи, может быть, скажем так, на смену Кроосу и Модричу, которые вели игру, будет делать ассисты. А он делает и то, и другое. Все три дела. В жизни – простой и скромный. Со всеми нашел очень быстро общий язык», – рассказал Лунин.
Напомним, «Реал» подписал Джуда Беллингема летом 2023 года, заплатив «Боруссии» из Дортмунда за его трансфер 103 млн евро.
«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е мепсто, имея 62 очка после 25 матчей.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин получил в Лиге чемпионов двойное признание.
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