Топ-голкипер. Лунин получил двойное признание в Лиге чемпионов
Украинец признан лучшим игроком
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вошел в символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов по версии портала Sofa Score.
Уроженец Краснограда, что в Харьковской области, занял место в команде лучших с оценкой 9,6. «Реал», напомним, в первой встрече стартового раунда плей-офф чемпионского евротурнира на выезде обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.
Кроме этого, портал Sofa Score признал Андрея Лунина лучшим игроком состоявшихся игр в плей-офф Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что испанские СМИ ошибочно назвали Лунина уроженцем российского города.
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