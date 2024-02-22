Топ-голкипер. Лунин получил двойное признание в Лиге чемпионов

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин вошел в символическую сборную первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов по версии портала Sofa Score.

Уроженец Краснограда, что в Харьковской области, занял место в команде лучших с оценкой 9,6. «Реал», напомним, в первой встрече стартового раунда плей-офф чемпионского евротурнира на выезде обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

Кроме этого, портал Sofa Score признал Андрея Лунина лучшим игроком состоявшихся игр в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что испанские СМИ ошибочно назвали Лунина уроженцем российского города.