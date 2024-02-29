В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

В стартовом составе «пенсионеров» сегодня вышел украинский вингер Михаил Мудрик, сумевший забить на 37-й минуте.

После гола украинец отблагодарил английского нападающего Рахима Стерлинга, который и ассистировал на Мудрика.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о матче против «Лидса» и вспомнил о Михаиле Мудрике.

ВИДЕО. И поцеловал? Мудрик отблагодарил Стерлинга за ассист в игре с Лидсом