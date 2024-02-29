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Англия
29 февраля 2024, 10:47 | Обновлено 29 февраля 2024, 11:00
780
4

ВИДЕО. И поцеловал. Мудрик отблагодарил Стерлинга за ассист в игре с Лидсом

Украинский вингер забил первый гол в 2024 году

29 февраля 2024, 10:47 | Обновлено 29 февраля 2024, 11:00
780
4
ВИДЕО. И поцеловал. Мудрик отблагодарил Стерлинга за ассист в игре с Лидсом
Getty Images/Global Images Украина. Рахим Стерлинг и Михаил Мудрик

В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.

В стартовом составе «пенсионеров» сегодня вышел украинский вингер Михаил Мудрик, сумевший забить на 37-й минуте.

После гола украинец отблагодарил английского нападающего Рахима Стерлинга, который и ассистировал на Мудрика.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о матче против «Лидса» и вспомнил о Михаиле Мудрике.

ВИДЕО. И поцеловал? Мудрик отблагодарил Стерлинга за ассист в игре с Лидсом

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Источник Sport.ua
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Burevestnik
Стерлінг :  ""Mudryk  kisset  me !!! ""
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ALF🎈
👬💛💞
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0
Gudok
Мудрык, Мудрык, ла-ла-ла.жы жы!!!!
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-1
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