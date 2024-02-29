ВИДЕО. И поцеловал. Мудрик отблагодарил Стерлинга за ассист в игре с Лидсом
Украинский вингер забил первый гол в 2024 году
В среду, 28 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Лидс».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». Хозяева победили со счётом 3:2.
В стартовом составе «пенсионеров» сегодня вышел украинский вингер Михаил Мудрик, сумевший забить на 37-й минуте.
После гола украинец отблагодарил английского нападающего Рахима Стерлинга, который и ассистировал на Мудрика.
Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о матче против «Лидса» и вспомнил о Михаиле Мудрике.
ВИДЕО. И поцеловал? Мудрик отблагодарил Стерлинга за ассист в игре с Лидсом
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