Ангелина КАЛИНИНА: «Не могла просто остановиться, иначе я бы замерзла»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Остине (Техас, США) после того, как обыграла Камилу Осорио (Колумбия, WTA 98) со счетом 6:1, 6:2.

Во флеш-интервью на корте украинка прокомментировала свой успех:

«Матч кажется безупречным, наверное, но было нелегко. Поединок был интенсивным, особенно стоит учитывать эти кондиции, когда настолько холодно. Я не могла просто остановиться, иначе я бы замерзла.

Играю достаточно хорошо? Просто гейм за геймом, поинт за поинтом. Просто сфокусирована на этом моменте. Это все. Вот что самое главное для меня сейчас.

Делала ли я что-то вне корта, развлекалась? Еще нет, извините. Вы спрашиваете: что я делала? Ну я приехала играть, я много практикуюсь, я должна практиковаться много. Это не просто один раз в день, не просто один час в день. Я очень много времени провожу на корте, потому что я должна улучшить много чего по сравнению с топовыми игроками.

Имею ввиду, я играла с ними, поэтому понимаю, что должна проводить на корте больше времени, чем обычно», – сказала Ангелина.

В четвертьфинале соревнований в Техасе Калинина сыграет против Диан Парри (Франция, WTA 62).