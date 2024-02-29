Ангелина КАЛИНИНА: «Не могла просто остановиться, иначе я бы замерзла»
Украинка дала флеш-интервью на корте после победы над Камилой Осорио в Остине
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Остине (Техас, США) после того, как обыграла Камилу Осорио (Колумбия, WTA 98) со счетом 6:1, 6:2.
Во флеш-интервью на корте украинка прокомментировала свой успех:
«Матч кажется безупречным, наверное, но было нелегко. Поединок был интенсивным, особенно стоит учитывать эти кондиции, когда настолько холодно. Я не могла просто остановиться, иначе я бы замерзла.
Играю достаточно хорошо? Просто гейм за геймом, поинт за поинтом. Просто сфокусирована на этом моменте. Это все. Вот что самое главное для меня сейчас.
Делала ли я что-то вне корта, развлекалась? Еще нет, извините. Вы спрашиваете: что я делала? Ну я приехала играть, я много практикуюсь, я должна практиковаться много. Это не просто один раз в день, не просто один час в день. Я очень много времени провожу на корте, потому что я должна улучшить много чего по сравнению с топовыми игроками.
Имею ввиду, я играла с ними, поэтому понимаю, что должна проводить на корте больше времени, чем обычно», – сказала Ангелина.
В четвертьфинале соревнований в Техасе Калинина сыграет против Диан Парри (Франция, WTA 62).
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