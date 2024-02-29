Стала известна соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Остине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 35) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).

В 3-м раунде украинка сыграет против представительницы Франции Диан Парри (WTA 62), которая в 1/8 финала выиграла у «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 94) в двух сетах.

WTA 250 Остин. Хард. 1/8 финала

Камилла Рахимова – Диан Парри (Франция) [5] – 3:6, 3:6

Калинина и Парри играли между собой трижды. Счет в очных поединка 2:1 в пользу Ангелины.

В последний раз девушки встречались друг с другом в 1/64 финала Ролан Гаррос 2023. Тогда француженка победила со счетом 6:2, 6:3.

Калинина в 1/8 финала уверенно выиграла у Камилы Осорио.