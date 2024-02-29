Аль-Наср Эр-Рияд

29 февраля на «Аль-Аввал Парк» пройдет матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Хазема». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда продолжает успешную борьбу в азиатской Лиги чемпионов. После комфортного прохождения группового этапа Роналду и компания не особенно заметили в первом раунде плей-офф соседнюю Аль-Фейху. Уже на выезде получилось обыграть ее 1-0, но дома все равно подопечные Луиша Каштру забили пару безответных голов. Вот только на внутренней арене у рыцарей Неджда, при всем усилении состава, не удается завоевать лидерство. На этот раз они находятся за спиной у Аль-Хиляля, что не проигрывает и почти не теряет очков. У Ронни с партнерами статистика не такая идеальная. Аль-Шабаб тоже обыграли не без проблем, 3-2, а португалец снова обменивался оскорблениями с фанатами соперника.

Аль-Хазем

Клуб представляет собой полную противоположность своего следующего соперника. Al-Samood в этом столетии закрепились хотя бы на уровне второго дивизиона Саудовской Аравии. И, периодически выигрывая его, поднимались в Про-Лигу, правда, не задерживаясь на более высоком уровне. Вот и в прошлом сезоне коллектив получил возможность повышения за счет второго места в Первой Лиге страны. Вот только долгое время там новичок был худшим и замыкал турнирную таблицу. В декабре получилось взять редкую победу, дома с Аль-Фатехом. Но потом чередовались ничьи с поражениями. На общем фоне 1-1 с Аль-Халидж в прошлом туре выглядят вполне неплохим итогом футбольного матча.

Статистика личных встреч

Все, что получилось у Аль-Хазма за десяток крайних очных поединков, это однажды выиграть, в 2019-м году. Во всех остальных побеждал гранд. В начале сентября Роналду и компания разгромили новичка дивизиона 5-1.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут разгрома, ведь явно более сильная сторона играет на своем поле. Ставим на победу Роналду и компании над аутсайдером при форе -2,5 забитых голов (коэффициент - 1,86).