Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик Талиски. Аль-Наср без Роналду упустил победу в триллере на 90+10-й
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
29.02.2024 19:00 – FT 4 : 4
Аль-Хазм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
29 февраля 2024, 21:10 | Обновлено 29 февраля 2024, 21:30
671
3

Хет-трик Талиски. Аль-Наср без Роналду упустил победу в триллере на 90+10-й

29 февраля состоялись три матча чемпионата Саудовской Аравии

29 февраля 2024, 21:10 | Обновлено 29 февраля 2024, 21:30
671
3
Хет-трик Талиски. Аль-Наср без Роналду упустил победу в триллере на 90+10-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Андерсон Талиска

29 февраля состоялись три матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср и Хазем сыграли матч-триллер, который завершился вничью (4:4). Гости сумели 4 раза сравнять счет!

Португалец Криштиану Роналду не принимал участия в этой игре из-за дисквалификации за неприличный жест.

У хозяев поля хет-трик оформил бразилец Талиска, и Садио Мане забил пенальти на 90+1 минуте, сделав счет 4:3.

Однако команда Роналду упустила победу, пропустив на 90+10 минуте (4:4).

Лидеры: Аль-Хиляль (59 очков), Аль-Наср (53), Аль-Ахли (43), Аль-Таавун (39), Аль-Иттихад (37).

Чемпионат Саудовской Аравии

22-й тур, 29 февраля

Аль-Наср – Хазем – 4:4

Голы: Талиска, 31 (пен), 62, 72, Мане, 90+1 (пен) – Аль-Мхемаид, 55, Тозе, 66, Селемани, 85, Рикардо, 90+10

Аль-Вахда – Аль-Таавун – 3:3

Аль-Раед – Аль-Фейха – 1:2

Турнирная таблица

По теме:
ФОТО. Дисквалифицированный Роналду из спортзала: «Не могу остановиться»
Аль-Наср – Аль-Хазем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Дисквалификация и штраф. Роналду наказали за непристойный жест
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хазем Криштиану Роналду Андерсон Талиска Садио Мане Аль-Таавун Аль-Вахда Мекка Аль-Раед Аль-Фейха хет-трик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Футбол | 29 февраля 2024, 21:20 4
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле
Почеттино учтет? Легенда Арсенала нашел Мудрику оптимальную позицию на поле

Ли Диксон считает, что Михаилу лучше играть атакующего полузащитника

Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Футбол | 29 февраля 2024, 06:10 16
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок

Речь идет про Александра Тымчика, который может заменить Яна Коуту

Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Футбол | 29.02.2024, 08:15
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Шахтер с Кривбассом рассудит Балакин. И другие арбитры 19-го тура
Футбол | 29.02.2024, 14:37
Шахтер с Кривбассом рассудит Балакин. И другие арбитры 19-го тура
Шахтер с Кривбассом рассудит Балакин. И другие арбитры 19-го тура
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Футбол | 29.02.2024, 15:55
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_Tor78nado99rly_
Мабуть, дійсно був матч-трилер).
Ответить
0
mini.f
Ума не приложу - как Рональдо, этот гей, еще держится в такой нетерпимой к голубым извращенцам стране? Балдеет в глубоком подполье?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
29.02.2024, 02:20 10
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 18
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч против Лидса, в котором он забил гол
29.02.2024, 00:04 2
Футбол
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
Александрии могут засчитать техническое поражение за матч с Шахтером
27.02.2024, 17:48 247
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем