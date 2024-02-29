Хет-трик Талиски. Аль-Наср без Роналду упустил победу в триллере на 90+10-й

29 февраля состоялись три матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср и Хазем сыграли матч-триллер, который завершился вничью (4:4). Гости сумели 4 раза сравнять счет!

Португалец Криштиану Роналду не принимал участия в этой игре из-за дисквалификации за неприличный жест.

У хозяев поля хет-трик оформил бразилец Талиска, и Садио Мане забил пенальти на 90+1 минуте, сделав счет 4:3.

Однако команда Роналду упустила победу, пропустив на 90+10 минуте (4:4).

Лидеры: Аль-Хиляль (59 очков), Аль-Наср (53), Аль-Ахли (43), Аль-Таавун (39), Аль-Иттихад (37).

Чемпионат Саудовской Аравии

22-й тур, 29 февраля

Аль-Наср – Хазем – 4:4

Голы: Талиска, 31 (пен), 62, 72, Мане, 90+1 (пен) – Аль-Мхемаид, 55, Тозе, 66, Селемани, 85, Рикардо, 90+10

Аль-Вахда – Аль-Таавун – 3:3

Аль-Раед – Аль-Фейха – 1:2

Турнирная таблица