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Саудовская Аравия
29 февраля 2024, 09:15 | Обновлено 29 февраля 2024, 09:17
909
1

Дисквалификация и штраф. Роналду наказали за непристойный жест

И здесь не обошлось без Месси

29 февраля 2024, 09:15 | Обновлено 29 февраля 2024, 09:17
909
1
Дисквалификация и штраф. Роналду наказали за непристойный жест
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Дисциплинарный комитет чемпионата Саудовской Аравии дисквалифицировал на один матч форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест в игре с «Аль-Шабабом».

Кроме того, звездный футболист оштрафован на 5,3 тысячи евро. Роналду помахал рукой у паха в ответ на скандирование болельщиков соперника «Месси, Месси».

После матча Роналду заявил, что не видит проблем в своем жесте, который «стал нормой в Европе».

В Про Лиге «Аль-Наср» идет на второй позиции с отставанием от лидера в 7 очков.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лионель Месси
Источник Associated Press
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Gudok
Вот идиоты. Это Роналду показал как он любит Мудрыка
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