Дисквалификация и штраф. Роналду наказали за непристойный жест
И здесь не обошлось без Месси
Дисциплинарный комитет чемпионата Саудовской Аравии дисквалифицировал на один матч форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест в игре с «Аль-Шабабом».
Кроме того, звездный футболист оштрафован на 5,3 тысячи евро. Роналду помахал рукой у паха в ответ на скандирование болельщиков соперника «Месси, Месси».
После матча Роналду заявил, что не видит проблем в своем жесте, который «стал нормой в Европе».
В Про Лиге «Аль-Наср» идет на второй позиции с отставанием от лидера в 7 очков.
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