Дисквалификация и штраф. Роналду наказали за непристойный жест

Дисциплинарный комитет чемпионата Саудовской Аравии дисквалифицировал на один матч форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду за непристойный жест в игре с «Аль-Шабабом».

Кроме того, звездный футболист оштрафован на 5,3 тысячи евро. Роналду помахал рукой у паха в ответ на скандирование болельщиков соперника «Месси, Месси».

После матча Роналду заявил, что не видит проблем в своем жесте, который «стал нормой в Европе».

В Про Лиге «Аль-Наср» идет на второй позиции с отставанием от лидера в 7 очков.