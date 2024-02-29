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WTA
29 февраля 2024, 03:53 | Обновлено 29 февраля 2024, 05:02
113
0

Марта КОСТЮК: «Было достаточно ветряно. Не знала, чего стоит ожидать»

Украинка прокомментировала победу над Тайлой Престон на турнире в Сан-Диего

29 февраля 2024, 03:53 | Обновлено 29 февраля 2024, 05:02
113
0
Марта КОСТЮК: «Было достаточно ветряно. Не знала, чего стоит ожидать»
Instagram. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 34) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Сан-Диего (США). Во 2-м раунде украинка обыграла Тайлу Престон (Австралия, WTA 153) в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.

После завершения встречи Марта прокомментировала свой успех во флеш-интвервью на корте:

– Тайла играла сегодня хорошо. Я впервые встретилась с ней, она все еще очень молода, она напоминает меня до этого. Я действительно должна была бороться, не знала, чего стоит ожидать.

Было достаточно ветряно, это явно не помогало. Первый сет был действительно очень близким, со счета 4:2 у нас был дьюс в каждом гейме, поэтому, да, было очень близко.

– Я часто замечал, когда вы играете тут, на корте, независимо от того, выиграли или проиграли поинт, вы часто указываете себе на голову. Как будто мы всегда должны помнить, что это интеллектуальная игра. Итак, как вам удается оставаться мысленно сосредоточенным в матче, независимо от того, уступаете в пару брейков, или побеждаете?

– Я думаю, что это приходит с практикой. Особенно с практикой действительно правильных вещей. Многие люди и игроки не практикуют то, что они должны. Я чувствую, что мы нашли те вещи, которые я должна практиковать, я продолжаю делать их несмотря на счет.

Это действительно помогает оставаться сфокусированной, потому что ты знаешь, что делаешь. Ты играешь против соперника, который тоже человек и который знает, как нужно играть. Поэтому просто пытаюсь оставаться на корте до конца, – сказала Марта.

В четвертьфинале Костюк сыграет либо против Анастасии Павлюченковой, либо против Ван Синьюй.

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Марта Костюк Тайла Престон WTA Остин
Источник Sport.ua
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