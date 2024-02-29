Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии

28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лидс». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом на 37-й. После гола украинец исполнил оригинальное празднование.

По завершению встречи Мудрик опубликовал пост в своем Instagram, к которому сделал крутую подпись, тем самым объяснив свое празднование:

«Человеческие часы – всегда спешат, Божьи часы – всегда вовремя», – написал Михаил.

Матч против «Лидса» стал для Михаила 27 в сезоне, на его счету пять голов и три результативных передачи.

Видео гола Михаила и обзор матча Челси – Лидс – 3:2