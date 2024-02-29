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  4. Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Англия
29 февраля 2024, 02:20 |
194
0

Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии

28 февраля «Челси» выиграл у «Лидса» 3:2 в 1/8 финала, Михаил забил 2-й мяч для лондонцев

29 февраля 2024, 02:20 |
194
0
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лидс». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом на 37-й. После гола украинец исполнил оригинальное празднование.

По завершению встречи Мудрик опубликовал пост в своем Instagram, к которому сделал крутую подпись, тем самым объяснив свое празднование:

«Человеческие часы – всегда спешат, Божьи часы – всегда вовремя», – написал Михаил.

Матч против «Лидса» стал для Михаила 27 в сезоне, на его счету пять голов и три результативных передачи.

Видео гола Михаила и обзор матча Челси – Лидс – 3:2

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Челси – Лидс – 3:2. Как забил Мудрик. Видео голов и обзор матча
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Источник Sport.ua
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