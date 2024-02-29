Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
28 февраля «Челси» выиграл у «Лидса» 3:2 в 1/8 финала, Михаил забил 2-й мяч для лондонцев
28 февраля состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лидс». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».
Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом на 37-й. После гола украинец исполнил оригинальное празднование.
По завершению встречи Мудрик опубликовал пост в своем Instagram, к которому сделал крутую подпись, тем самым объяснив свое празднование:
«Человеческие часы – всегда спешат, Божьи часы – всегда вовремя», – написал Михаил.
Матч против «Лидса» стал для Михаила 27 в сезоне, на его счету пять голов и три результативных передачи.
Видео гола Михаила и обзор матча Челси – Лидс – 3:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В скандале вокруг матча «Александрия» – «Шахтер» точка еще не поставлена
Украинский хавбек забил 200-й гол каталонского клуба в Ла Лиге