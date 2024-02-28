Сегодня, 28 февраля 2024 года, проходит матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Счет после первого тайма - 2:1 в пользу команды Маурисио Почеттино.

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Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной площадке и точным ударом отправил мяч в сетку.

Празднование гола в исполнении Михаила получилось довольно оригинальным и разлетелось по социальным сетям. Украинец посмотрел и указал фанатам на вымышленные часы на своей руке.

ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса