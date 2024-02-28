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Англия
28 февраля 2024, 22:38 | Обновлено 28 февраля 2024, 22:39
2275
1

ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса

Украинский вингер «Челси» посмотрел и указал на вымышленные часы

28 февраля 2024, 22:38 | Обновлено 28 февраля 2024, 22:39
2275
1
ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 февраля 2024 года, проходит матч 1/8 финала Кубка Англии между лондонским «Челси» и «Лидсом». Счет после первого тайма - 2:1 в пользу команды Маурисио Почеттино.

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Голом на 37-й минуте отметился украинский вингер «синих» Михаил Мудрик. 23-летний футболист открылся в чужой штрафной площадке и точным ударом отправил мяч в сетку.

Празднование гола в исполнении Михаила получилось довольно оригинальным и разлетелось по социальным сетям. Украинец посмотрел и указал фанатам на вымышленные часы на своей руке.

ВИДЕО. Мудрик оригинально отпраздновал гол в ворота Лидса

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Источник Sport.ua
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Bernard6-9
Миша жги, рви и жри их как стейк по утрам, как сумоист набирай массу и форму!!
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