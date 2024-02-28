Легендарный Маттеус рассказал, почему Алонсо откажет Ливерпулю и Баварии

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус рассказал журналистам, почему, как он считает, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ближайшим летом откажется возглавить «Ливерпуль» и «Баварию», которые проявляют серьезный интерес к этому перспективному специалисту, сумевшему значительно улучшить результаты команды из Леверкузена.

«Может быть, он мечтает однажды стать тренером «Баварии», «Ливерпуля» или «Реала». Но, по моему мнению, он еще не закончил работу в Леверкузене. Хаби не из тех, кто увлекается громкими именами, для этого он добился слишком многих успехов как игрок».

«Он, кроме того, не собирается руководствоваться экономическим аспектом. Для него важно то, что он построил и с кем он это построил. Он знает, откуда он и чем он обязан другим. Поэтому я не думаю, что он подпишет контракт с другим клубом в следующем сезоне».

«Я не могу вспомнить ни одного тренера в Европе или мире, который бы подходил мюнхенской «Баварии» лучше, чем Хаби Алонсо. Но Алонсо сосредоточен на «Байере» из Леверкузена, и я думаю, что это хорошо. Пока он не интересуется ни мюнхенской «Баварией», ни «Ливерпулем», ни «Реалом». Его интересует только три титула с Леверкузеном в ближайшие два с половиной месяца».

«Каким он был игроком, таким же он сейчас является тренером. Он верен себе. Истории, которые разворачиваются сейчас и в ближайшие недели и месяцы, для него не имеют значения. На него не оказывается давления, и он может относиться ко всему спокойно», – сказал Маттеус.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова сделать Хаби Алонсо самым высокооплачиваемым тренером Бундеслиги, обеспечив испанцу оклад в более чем 23 миллиона евро.