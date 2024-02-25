Бавария может сделать Алонсо самым высокооплачиваемым тренером Бундеслиги
Мюнхенцы готовы изрядно потратиться, чтобы заполучить специалиста
Мюнхенская «Бавария» готова потратиться, чтобы помешать «Ливерпулю» назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера.
42-летний испанский специалист великолепно проявляет себя в этом сезоне в «Байере», а «Бавария» и «Ливерпуль» останутся без тренеров по окончании сезона — уже было объявлено, что Томас Тухель и Юрген Клопп покинут занимаемые должности.
«Бавария» готова платить Алонсо ошеломляющую зарплату в 20 миллионов фунтов (23,4 млн евро) в год, если он решится возглавить мюнхенский клуб, сообщает The Mirror. Это сделает Алонсо самым высокооплачиваемым тренером в истории Бундеслиги и позволит зарабатывать столько же, сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый тренер английской Премьер-лиги Хосеп Гвардиола.
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