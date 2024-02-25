Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария может сделать Алонсо самым высокооплачиваемым тренером Бундеслиги
Германия
25 февраля 2024, 10:26 |
750
0

Бавария может сделать Алонсо самым высокооплачиваемым тренером Бундеслиги

Мюнхенцы готовы изрядно потратиться, чтобы заполучить специалиста

25 февраля 2024, 10:26 |
750
0
Бавария может сделать Алонсо самым высокооплачиваемым тренером Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мюнхенская «Бавария» готова потратиться, чтобы помешать «Ливерпулю» назначить Хаби Алонсо на пост главного тренера.

42-летний испанский специалист великолепно проявляет себя в этом сезоне в «Байере», а «Бавария» и «Ливерпуль» останутся без тренеров по окончании сезона — уже было объявлено, что Томас Тухель и Юрген Клопп покинут занимаемые должности.

«Бавария» готова платить Алонсо ошеломляющую зарплату в 20 миллионов фунтов (23,4 млн евро) в год, если он решится возглавить мюнхенский клуб, сообщает The Mirror. Это сделает Алонсо самым высокооплачиваемым тренером в истории Бундеслиги и позволит зарабатывать столько же, сколько зарабатывает самый высокооплачиваемый тренер английской Премьер-лиги Хосеп Гвардиола.

По теме:
Челси – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на финал Кубка английской лиги
Бавария Хаби Алонсо назначение тренера Ливерпуль Бундеслига
Источник The Mirror
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Бокс | 25 февраля 2024, 06:45 3
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать
Выхрист возвращается. Нового соперника нужно нокаутировать

Виктор не боксировал больше года после поражения

Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Бокс | 24 февраля 2024, 14:31 0
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет

Карьера Райана Гарсии уже сложилась фантастически

Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Теннис | 24.02.2024, 19:31
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
Футбол | 24.02.2024, 20:49
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.02.2024, 06:30
Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Чемпион мира предсказал, кто бы победил в противостоянии Джошуа и Хэя
Чемпион мира предсказал, кто бы победил в противостоянии Джошуа и Хэя
23.02.2024, 09:59 1
Бокс
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
24.02.2024, 12:10 18
Футбол
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
Вдали от лидеров. Украина провалила стартовую гонку на Юношеском ЧМ
23.02.2024, 12:31 4
Биатлон
Отец Фьюри оценил вероятность третьего боя между Усиком и Джошуа
Отец Фьюри оценил вероятность третьего боя между Усиком и Джошуа
23.02.2024, 08:19
Бокс
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
23.02.2024, 12:13 1
Футбол
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23.02.2024, 13:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем