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  4. Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
Англия
28 февраля 2024, 13:48 |
1264
0

Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера

Кристиан может в ближайшее время сыграть за Уотфорд U-21

28 февраля 2024, 13:48 |
1264
0
Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко (слева)

Главный тренер молодежной команды «Уотфорда» U-17 Том Клеверли оценил игру сына Андрея Шевченко Кристиана в полуфинальном матче Кубка лиги профессионального развития U-17 против сверстников с «Бернли» (2:0).

«Его отец должен гордиться этим голом. В последнее время Кристиан показывает фантастическую игру. Он имеет неплохие шансы подняться в команду «Уотфорда» U-21, он меня поразил, Шевченко младший неудержим во всех аспектах игры», – сказал Клеверли.

Ранее Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.

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Уотфорд Том Клеверли Кристиан Шевченко
Источник ФК Уотфорд
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