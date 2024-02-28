Сын Шевченко может пойти на повышение в Англии. Он удивил тренера
Кристиан может в ближайшее время сыграть за Уотфорд U-21
Главный тренер молодежной команды «Уотфорда» U-17 Том Клеверли оценил игру сына Андрея Шевченко Кристиана в полуфинальном матче Кубка лиги профессионального развития U-17 против сверстников с «Бернли» (2:0).
«Его отец должен гордиться этим голом. В последнее время Кристиан показывает фантастическую игру. Он имеет неплохие шансы подняться в команду «Уотфорда» U-21, он меня поразил, Шевченко младший неудержим во всех аспектах игры», – сказал Клеверли.
Ранее Министерство молодежи и спорта опубликовало утвержденные изменения в составе футбольных сборных Украины на 2024 год, в котором нашлось и место сыну президента УАФ Андрея Шевченко Кристиану.
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