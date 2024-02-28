ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
Украинец забил в полуфинальном матче молодежного турнира в Англии
27 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка лиги профессионального развития U-17 в котором встречались юношеские команды «Уотфорда» и «Бернли».
Победу в матче одержал «Уотфорд» со счетом 2:0. Открыл счет в матче сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан, забивший на 61-й минуте.
Этот гол стал четвертым для Кристиана за «Уотфорд» U-17. Ранее молодой украинец отмечался по одному разу в матчах с клубами «Миллуолл», «Ипсвич» и «Халл Сити».
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
Shevchenko continues his impressive run of form! 👏 pic.twitter.com/4f0p8bDPMj— Watford FC Academy (@WatfordFCAcad) February 27, 2024
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