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  4. ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
Англия
28 февраля 2024, 12:07 |
2721
0

ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел

Украинец забил в полуфинальном матче молодежного турнира в Англии

28 февраля 2024, 12:07 |
2721
0
ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко

27 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка лиги профессионального развития U-17 в котором встречались юношеские команды «Уотфорда» и «Бернли».

Победу в матче одержал «Уотфорд» со счетом 2:0. Открыл счет в матче сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан, забивший на 61-й минуте.

Этот гол стал четвертым для Кристиана за «Уотфорд» U-17. Ранее молодой украинец отмечался по одному разу в матчах с клубами «Миллуолл», «Ипсвич» и «Халл Сити».

ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел

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Источник Sport.ua
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