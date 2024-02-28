27 февраля состоялся матч 1/2 финала Кубка лиги профессионального развития U-17 в котором встречались юношеские команды «Уотфорда» и «Бернли».

Победу в матче одержал «Уотфорд» со счетом 2:0. Открыл счет в матче сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан, забивший на 61-й минуте.

Этот гол стал четвертым для Кристиана за «Уотфорд» U-17. Ранее молодой украинец отмечался по одному разу в матчах с клубами «Миллуолл», «Ипсвич» и «Халл Сити».

ВИДЕО. Как сын Шевченко в финал Уотфорд вывел