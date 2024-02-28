Какой коэффициент на то, что Довбик получит Золотой мяч в 2024 году?

Букмекерская контора Favbet обновила коэффициенты на обладателя Золотого мяча 2024.

Главным претендентом на получение престижной индивидуальной награды является Джуд Беллингем – 5.00.

В топ-5 также находятся Килиан Мбаппе (5.50), Эрлинг Холанд (6.00), Гарри Кейн (7.00) и действующий обладатель ЗМ – Лионель Месси (10.0).

Линия есть и на четырех украинских футболистов:

Артем Довбик – 38.00

Михаил Мудрик – 121.00

Виктор Цыганков – 201.00

Георгий Судаков – 251.00

В декабре 2023 году издание Goal опубликовало список главных претендентов на ЗМ 2024. Фаворитом оказался Беллингем, а Месси и Роналду не попали в топ-10.