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28 февраля 2024, 06:03 |
407
1

Какой коэффициент на то, что Довбик получит Золотой мяч в 2024 году?

У Артема шансов больше, чем у Михаила Мудрика, Виктора Цыганкова и Георгия Судакова

28 февраля 2024, 06:03 |
407
1
Какой коэффициент на то, что Довбик получит Золотой мяч в 2024 году?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Букмекерская контора Favbet обновила коэффициенты на обладателя Золотого мяча 2024.

Главным претендентом на получение престижной индивидуальной награды является Джуд Беллингем – 5.00.

В топ-5 также находятся Килиан Мбаппе (5.50), Эрлинг Холанд (6.00), Гарри Кейн (7.00) и действующий обладатель ЗМ – Лионель Месси (10.0).

Линия есть и на четырех украинских футболистов:

  • Артем Довбик – 38.00
  • Михаил Мудрик – 121.00
  • Виктор Цыганков – 201.00
  • Георгий Судаков – 251.00

В декабре 2023 году издание Goal опубликовало список главных претендентов на ЗМ 2024. Фаворитом оказался Беллингем, а Месси и Роналду не попали в топ-10.

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Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Лионель Месси Гарри Кейн Эрлинг Холанд Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик Георгий Судаков Золотой мяч азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
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Serhii P.
А Мессі звідки у списку взявся? Ще з коефіцієнтом 10.
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